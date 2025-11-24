€ 5.0871
Accidente şi evitări la limită. Analizele lui Titi Aur, într-un nou episod DC Conducem
Data publicării: 17:33 24 Noi 2025

EXCLUSIV Accidente şi evitări la limită. Analizele lui Titi Aur, într-un nou episod DC Conducem
Autor: Doinița Manic

accident masina dc conducem Accident. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
 

DC Conducem revine cu un nou episod plin de analize ale unor accidente şi evitări la limită. 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, analizează mai multe clipuri video surprinse în traficul din România şi explică ce s-a greşit, cum s-a ajuns în acele situaţii, dar şi ce pot face alţi şoferi pentru a nu ajunge în acele situaţii. 

De asemenea, aflăm de la Titi Aur şi cum este să mergi cu viteză mare pe pista de aterizare de la aeroportul Băneasa, dar şi ce se poate întâmpla când prinzi prea multă încredere la volan. 

Emisiunea se transmite marţi, 25 noiembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau propuneri de subiecte care vreţi să fie dezbătute la DC Conducem, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected]

Rămâneţi alături de noi!

dc conducem
titi aur
accidente
