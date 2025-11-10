Pe 11 noiembrie, Jupiter își va începe retrogradarea în semnul Racului. În astrologie, Jupiter reprezintă oportunitățile, expasiunea, credința, moralitatea, optimismul și credința.

Semnul Racului este cel al al familiei, al emoțiilor, al rădăcinilor, al siguranței. Să ne reamintim că acest tranzit a început pe 10 iunie și că va dura până pe 1 iulie 2026. Însă, retrogradarea va ține până pe 11 martie 2026.

De obicei, orice retrogradare aduce o frână, o perioadă de stagnare sau una în care să ne punem întrebări dacă facem bine ce facem. Ne vom dori și mai mult să fim mai așezați și să ne reconectăm cu ceea ce contează cel mai mult.

