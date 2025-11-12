Joi, 13 noiembrie, se perfectează conjuncția dintre Mercur retrograd și Marte din semnul Săgetorului. Mercur știm că se ocupă de comunicare, tehnologie și drumuri. Marte are legătură cu lupta, nerăbdarea, impulsivitatea, curajul și ambiția. Semnul Săgetătorului are în vedere justiția, călătoriile, moralitatea. Ei bine, această conjuncție ne va aduce unele greșeli din trecut, anumite renegocieri și necesitatea reevaluării unor obiective. Asta pe lângă clasicele încurcături, amânări, anulări din orice perioadă de retrogradare.

Astrologul vă recomandă să vă înhămați cu răbdare, să nu luați decizii grăbite oricât de tentați ar fi și să acordați atenție suplimentară călătoriilor.

