Data publicării: 23:06 14 Noi 2025

EXCLUSIV Dependența simțită față de parteneri, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Autor: Doinița Manic

DrPsy
 

Psihoterapeutul Ramona A. Dumitru și psihologul Radu Leca revin cu o nouă ediție a emisiunii DrPsy.

În noul episod DrPsy, psihologul Radu Leca – clinician cu multiple formări, inclusiv în psihoterapie de familie și sexterapie – revine alături de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru cu unul dintre cele mai ample materiale dedicate unui subiect intens trăit, dar rar discutat deschis: dependența simțită față de partener.

Specialiștii explică mecanismele emoționale din spatele atașamentului toxic, comportamentele care trădează o dependență afectivă și ce înseamnă, cu adevărat, o relație dezechilibrată. În plus, oferă soluții reale pentru cei care simt că se pierd pe sine în dinamica de cuplu.

Printre temele de discuție se numără:

  • Ce este, de fapt, dependența simțită față de partener?
  • Diferența dintre iubire sănătoasă și atașament disfuncțional.
  • Semnele cele mai comune ale dependenței emoționale.
  • De ce unii oameni devin dependenți de afecțiune, validare sau prezență.
  • Cum influențează traumele din copilărie atașamentul în cuplu.
  • Rolul familiei de origine și al stilurilor de atașament.
  • Cum arată manipularea afectivă într-o relație.
  • Ce poate face persoana dependentă pentru a-și recăpăta autonomia emoțională.
  • Intervenții terapeutice eficiente și pași concreți recomandați de specialiști.

Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 15 noiembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro 

- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical

DrPsy
Ramona A. Dumitru
radu leca
Dependența simțită față de parteneri, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
 
