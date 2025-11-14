Dependența simțită față de parteneri, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO

În noul episod DrPsy, psihologul Radu Leca – clinician cu multiple formări, inclusiv în psihoterapie de familie și sexterapie – revine alături de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru cu unul dintre cele mai ample materiale dedicate unui subiect intens trăit, dar rar discutat deschis: dependența simțită față de partener.

Specialiștii explică mecanismele emoționale din spatele atașamentului toxic, comportamentele care trădează o dependență afectivă și ce înseamnă, cu adevărat, o relație dezechilibrată. În plus, oferă soluții reale pentru cei care simt că se pierd pe sine în dinamica de cuplu.

Printre temele de discuție se numără:

Ce este, de fapt, dependența simțită față de partener?

Diferența dintre iubire sănătoasă și atașament disfuncțional.

Semnele cele mai comune ale dependenței emoționale.

De ce unii oameni devin dependenți de afecțiune, validare sau prezență.

Cum influențează traumele din copilărie atașamentul în cuplu.

Rolul familiei de origine și al stilurilor de atașament.

Cum arată manipularea afectivă într-o relație.

Ce poate face persoana dependentă pentru a-și recăpăta autonomia emoțională.

Intervenții terapeutice eficiente și pași concreți recomandați de specialiști.





Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 15 noiembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro

- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical