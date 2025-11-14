Dependența simțită față de parteneri, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO

Psihoterapeutul Ramona A. Dumitru și psihologul Radu Leca revin cu o nouă ediție a emisiunii DrPsy.
În noul episod DrPsy, psihologul Radu Leca – clinician cu multiple formări, inclusiv în psihoterapie de familie și sexterapie – revine alături de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru cu unul dintre cele mai ample materiale dedicate unui subiect intens trăit, dar rar discutat deschis: dependența simțită față de partener.
Specialiștii explică mecanismele emoționale din spatele atașamentului toxic, comportamentele care trădează o dependență afectivă și ce înseamnă, cu adevărat, o relație dezechilibrată. În plus, oferă soluții reale pentru cei care simt că se pierd pe sine în dinamica de cuplu.
Printre temele de discuție se numără:
Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 15 noiembrie, ora 12:00
