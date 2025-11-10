Marți, de la ora 12.00, Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria București, vine la DC News și DC News TV - Facebook și Youtube.

Vom sta de vorbă cu Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, despre planuri, provocări și prima victorie din campanie.

Vom discuta despre ce a făcut până acum în Sectorul 6 și ce planuri are pentru București. 25 de unități de învățământ eficiente energetic, peste 1,5 miliarde de lei, bani nerambursabili, atrași din fonduri europene, Valea Largă, primul bulevard construit din București, după Revoluție, fusese o uliță, pline de noroaie zeci de ani, un nou parc pe harta Capitalei, amenajat de la zero, pe un teren abandonat, plin de gunoaie – Parcul Liniei, o promenadă de 2,2 km amenajată pe Lacul Morii, evenimentele marca West Side atrag sute de mii de vizitatori din București și chiar din țară - sunt doar o parte din realizările lui Ciprian Ciucu la Sectorul 6.

Dar care este viziunea sa asupra întregului București? Ce vrea să facă pentru Capitala României? Ce vrea să schimbe la nivelul Bucureștiului? Cum vede traficul, infrastructura și viitorul verde al orașului?

Cum va arăta Bucureștiul în mandatul lui Ciprian Ciucu? Haideți să aflăm împreună marți, de la ora 12.00, pe DC News și DC News TV - Facebook și Youtube.

Ce întrebări aveți pentru Ciprian Ciucu? Ne puteți scrie, în comentarii, pe pagina de Facebook. Vă așteptăm la un interviu moderat de Bogdan Chirieac și Anca Murgoci.