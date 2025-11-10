€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:56 10 Noi 2025

EXCLUSIV De la Parcul Liniei la întreaga Capitală. Ce vrea Ciprian Ciucu să facă pentru București - interviu, marți la DC News
Autor: D.C.

ciprian ciucu Ciprian Ciucu
 

Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria București, vine la DC News și DC News TV.

Marți, de la ora 12.00, Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria București, vine la DC News și DC News TV - Facebook și Youtube.

Vom sta de vorbă cu Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, despre planuri, provocări și prima victorie din campanie.

Vom discuta despre ce a făcut până acum în Sectorul 6 și ce planuri are pentru București. 25 de unități de învățământ eficiente energetic, peste 1,5 miliarde de lei, bani nerambursabili, atrași din fonduri europene, Valea Largă, primul bulevard construit din București, după Revoluție, fusese o uliță, pline de noroaie zeci de ani, un nou parc pe harta Capitalei, amenajat de la zero, pe un teren abandonat, plin de gunoaie – Parcul Liniei, o promenadă de 2,2 km amenajată pe Lacul Morii, evenimentele marca West Side atrag sute de mii de vizitatori din București și chiar din țară - sunt doar o parte din realizările lui Ciprian Ciucu la Sectorul 6.

Dar care este viziunea sa asupra întregului București? Ce vrea să facă pentru Capitala României? Ce vrea să schimbe la nivelul Bucureștiului? Cum vede traficul, infrastructura și viitorul verde al orașului?

Cum va arăta Bucureștiul în mandatul lui Ciprian Ciucu? Haideți să aflăm împreună marți, de la ora 12.00, pe DC News și DC News TV - Facebook și Youtube. 

Ce întrebări aveți pentru Ciprian Ciucu? Ne puteți scrie, în comentarii, pe pagina de Facebook. Vă așteptăm la un interviu moderat de Bogdan Chirieac și Anca Murgoci.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
sector 6
bucuresti
alegeri
primaria bucuresti
alegeri bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 3 minute
De ce din ce în ce mai multe femei își ascund iubiții în mediul online
Publicat acum 5 minute
Shein scapă temporar de suspendare în Franța. Guvernul anunță „supraveghere strictă”
Publicat acum 7 minute
Bucureștiul, pe lista celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare
Publicat acum 18 minute
Ucraina descrie situația din Pokrovsk drept „critică“, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 20 ore si 57 minute
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close