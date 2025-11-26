€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri „Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Data publicării: 21:11 26 Noi 2025

„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

daniel baluta canidat la primaria capitalei Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Foto: Crișan Andreesc u
 

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, vine la "Ce Se Întâmplă".

Emisiunea „Ce Se Întâmplă“ revine cu o nouă ediție. Joi, 27 noiembrie 2025, Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac îl au invitat pe Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei.

Principalele subiecte de dezbatere vor fi:

  • Programul pentru București, luat la bani mărunți
  • Poza zilei din sondajele de opinie
  • Caz unic! O Coaliție la Guvern, trei candidați în teren
  • Ce se întâmplă după 7 decembrie?

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac îi vor acorda întrebări-cheie candidatului PSD la Primăria Capitalei.

Nu rata emisiunea "Ce Se Întâmplă"! Va fi difuzată joi, 27 noiembrie 2025, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
candidat alegeri capitala
candidat daniel baluta
alegeri primaria bucuresti
razvan dumitrescu
bogdan chirieac
candidat psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială
Publicat acum 20 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat acum 36 minute
„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Publicat acum 54 minute
Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close