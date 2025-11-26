„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, vine la "Ce Se Întâmplă".
Emisiunea „Ce Se Întâmplă“ revine cu o nouă ediție. Joi, 27 noiembrie 2025, Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac îl au invitat pe Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei.
Principalele subiecte de dezbatere vor fi:
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac îi vor acorda întrebări-cheie candidatului PSD la Primăria Capitalei.
Nu rata emisiunea "Ce Se Întâmplă"! Va fi difuzată joi, 27 noiembrie 2025, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu