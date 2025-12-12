€ 5.0904
DCNews Stiri Baschet în Spitale. Carmen Tocală și Bogdan Matei alături de copiii internați la "Grigore Alexandrescu"
Data actualizării: 20:09 12 Dec 2025 | Data publicării: 18:48 12 Dec 2025

EXCLUSIV Baschet în Spitale. Carmen Tocală și Bogdan Matei alături de copiii internați la "Grigore Alexandrescu"
Autor: Dana Mihai

Baschet in spitale Carmen Tocală/Bogdan Matei - Baschet în Spitale
 

"Baschet în Spitale", este un eveniment sportiv de Crăciun la care vor lua parte minim 100 de copii internați în perioada 12-30 decembrie.

Federația Română de Baschet, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, a adus baschetul mai aproape de copiii internați, prin lansarea proiectului "Baschet în Spitale - eveniment sportiv de Crăciun", la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din București.

Baschet în Spitale - eveniment sportiv de Crăciun

La eveniment au fost prezenți Carmen Tocală, președinte FRB și Bogdan Matei, președinte ANS, care s-au implicat direct ajutând copiii să arunce cât mai bine la coș. Chiar în prag de sărbători acest eveniment a fost un strop de bucurie și pentru părinții care voiau să vadă zâmbete pe chipurile celor mici.

Citește și: Carmen Tocală scrie noul cod al baschetului românesc: Cum devine acest sport strategie națională

Nici cadrele medicale n-au lipsit, ba chiar au fost foarte încântate, primind acest eveniment cu brațele deschise pentru copiii care nu trec, din păcate, prin momente ușoare.

Momentele pline de emoție au fost filmate de echipa DCNewsTV, iar reportajul puteți să îl urmăriți începând cu ora 19:30 pe Youtube DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

baschet in spitale
carmen tocala
copii
Federația Română de Baschet
Comentarii

