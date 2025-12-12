Producătorul de film și multiplu laureat Oscar, Arthur Cohn, a murit / Video

El a murit la Ierusalim, potrivit unui anunţ făcut vineri de redactorul şef al revistei evreieşti Tachles, Yves Kugelmann, citat de DPA.

Yves Kugelmann a spus că s-a aflat la Ierusalim în cursul acestei săptămâni, însă nu s-a putut vedea personal cu Cohn.

De asemenea, un vechi asociat al lui Arthur Cohn, Pierre Rothschild, a anunțat moartea producătorului printr-un mesaj pe e-mail către DPA. Pierre Rothschild a zis pentru DPA că a discutat cu familia lui Cohn. El a susținut despre acesta că a fost "un bărbat cu viziune şi creativitate, de o bunătate vie, un gardian al Sionului".

Arthur Cohn a primit premiul Oscar pentru trei filme documentar

Arthur Cohn a primit premiul Oscar pentru trei filme documentar, printre care "One Day in September" (2000) despre atacul terorist împotriva echipei israeliene de la Olimpiada din Munchen din anul 1972.

În anul 1962, Arthur Cohn a câştigat premiul pentru filmul "Sky Above and Mud Beneath", despre o fostă colonie olandeză din Asia de Sud-Est. În anul 1991, a primit premiul Oscar pentru "American Dream", cu privire la lupta sindicală din fabricile americane din anii 1950.

Înmormântarea lui Arthur Cohn va fi sâmbătă seară

Înmormântarea se va organiza sâmbătă seara. Va fi transmisă în direct pe un canal de YouTube, se arată în anunţul trimis prin e-mail.

Aclamatul producător locuia de mai mulți ani cu fiul său, actorul Emanuel Cohn, la Ierusalim. Înainte de aceasta, a lucrat, zeci de ani, în oraşul elveţian Basel. În anul 2024, el încă lucra la un nou proiect cinematografic, potrivit fiului său.

Alte filme produse de Arthur Cohn, încoronate cu premii Oscar

Alte trei filme produse de Cohn au fost încoronate cu premii Oscar la categoria rezervată filmelor străine: drama italo-germană "The Garden of the Finzi-Continis" (1972), filmul anti-război "Black and White in Colour" (1977) şi drama de şah "Dangerous Moves" (1985). Dar, conform regulilor premiilor Oscar, aceste trofee nu merg la producător, ci la film, per ansamblu şi la ţara care îl propune.

