DCNews Stiri Restricțiile la apă potabilă sunt ridicate în mai multe localități după criza din Paltinu
Data publicării: 17:23 11 Dec 2025

Restricțiile la apă potabilă sunt ridicate în mai multe localități după criza din Paltinu
Autor: Tiberiu Vasile

apa-potabila_12248500 apa potabila - Foto: Freepik @rcphotostock
 

DSP Prahova anunță că o parte dintre localitățile afectate de criza din Paltinu scapă de restricțiile la apă potabilă, după ce ultimele analize au confirmat că apa se încadrează din nou în parametrii de siguranță.

Direcția de Sănătate Publică Prahova a anunțat joi că restricțiile la apă potabilă au fost eliminate în mai multe localități lovite de criza din Paltinu, începută la finalul lunii noiembrie. Autoritățile spun că ultimele analize confirmă revenirea calității apei în limitele legale.

DSP Prahova confirmă ridicarea restricțiilor la apă potabilă

În urma verificărilor făcute în sistemele de alimentare din Brebu, Telega, Breaza, Florești, Băicoi și Bănești, laboratorul DSP a constatat că probele se încadrează în parametrii prevăzuți de legislație. Concluziile oficiale au fost transmise printr-un comunicat public:

"Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizată mai sus în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi (excepţie Spitalul Orăşenesc Băicoi), Băneşti (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat)", precizează sursa citată.

Criza din Paltinu lasă o excepție importantă: spitalul din Băicoi

Deși în majoritatea localităților restricțiile la apă potabilă au fost retrase, situația este diferită pentru Spitalul Orășenesc Băicoi. Prefectura a transmis că, într-un punct al rețelei interne, o probă nu a trecut testele. Din această cauză, interdicțiile rămân active acolo, temporar. DSP a început prelevări suplimentare pentru a permite desfășurarea actului medical fără riscuri.

În documentul transmis publicului se subliniază: "În ceea ce priveşte restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat)", subliniază DSP Prahova.

Schimbări la vârful instituțiilor după criza din Paltinu

Ministrul Buzoianu a anunțat miercuri că raportul preliminar privind modul în care a fost gestionată criza din Paltinu a ajuns la procurori. Conducerea ABA Buzău–Ialomița a fost deja zguduită prin demiterea directoarei instituției.

În plan administrativ, urmează noi schimbări: Florin Ghiță și-a depus demisia, iar Sorin Rândașu, reprezentant al DSU, a fost numit interimar la conducerea generală. Ministra Mediului, întrebată dacă pleacă din funcție, a răspuns: „Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”.

Cu toate că o parte semnificativă a rețelelor și-a revenit, autoritățile transmit că monitorizarea continuă până când fiecare sursă afectată de criza din Paltinu revine complet la standarde. Astfel, restricțiile la apă potabilă rămân un subiect sensibil și în următoarele zile, până când toate probele vor confirma potabilitatea.

CITEȘTE ȘI: Diana Buzoianu anunță cine pleacă după criza apei din Prahova și Dâmbovița

Cine e Florin Ghiță, directorul de la Apele Române care și-a dat demisia de onoare, după criza de la Paltinu

x close