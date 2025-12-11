Vicepreședinte al Curții de Apel de București, în timpul conferinței: Mă sună Lia, mă duc să vorbesc

”Mă sună Lia, mă duc să vorbesc” a spus vicepreședintele Curții de Apel București (CAB), în timpul conferinței de presă, moment în care a și ieșit din sală.

Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, apare în documentarul Recorder. În timp ce Liana Arsenie, șefa CAB, răspundea la o întrebare a presei, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: "M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" şi a părăsit prezidiul.

A revenit la scurt timp, arătându-i un mesaj scris președintei instanței. Dialogul a fost surprins de microfoanele televiziunilor amplasate în faţa celor trei judecătoare. După câteva momente, Liana Arsenie a refuzat să mai răspundă la întrebările jurnaliştilor, în ciuda protestelor acestora, şi a părăsit sala.

