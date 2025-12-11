€ 5.0898
DCNews Stiri Vicepreședinte al Curții de Apel de București, în timpul conferinței: Mă sună Lia, mă duc să vorbesc
Data publicării: 17:35 11 Dec 2025

Vicepreședinte al Curții de Apel de București, în timpul conferinței: Mă sună Lia, mă duc să vorbesc
Autor: Roxana Neagu

conferinta cab curtea de apel foto: CAB/ conferinta de presa
 

În timpul conferinței de presă a conducerii Curții de Apel București, un vicepreședinte al instanței i-a arătat telefonul președintelui, spunându-i: mă suna Lia.

”Mă sună Lia, mă duc să vorbesc” a spus vicepreședintele Curții de Apel București (CAB), în timpul conferinței de presă, moment în care a și ieșit din sală.  

 Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, apare în documentarul Recorder. În timp ce Liana Arsenie, șefa CAB, răspundea la o întrebare a presei, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: "M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" şi a părăsit prezidiul. 

A revenit la scurt timp, arătându-i un mesaj scris președintei instanței. Dialogul a fost surprins de microfoanele televiziunilor amplasate în faţa celor trei judecătoare. După câteva momente, Liana Arsenie a refuzat să mai răspundă la întrebările jurnaliştilor, în ciuda protestelor acestora, şi a părăsit sala.

curtea de apel bucuresti
lia savonea
recorder
