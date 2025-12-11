€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri (P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Data actualizării: 13:24 11 Dec 2025 | Data publicării: 13:23 11 Dec 2025

(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Autor: Darius Mureșan

comunitatea stejarii excelenta in siguranta rezidentilor si grija pentru mediu Foto: imagine proprie
 

Protejarea mediului și siguranța locuințelor sunt astăzi priorități esențiale, iar comunitatea Stejarii se remarcă drept un exemplu solid de responsabilitate, calitate și viziune pe termen lung.

Atât complexul rezidențial Stejarii Collection, cât și Stejarii Clubul Rezidențial au fost dezvoltate pe baza acelorași principii fundamentale, pentru a oferi cele mai inalte standarde rezidențiale: respectarea celor mai exigente norme de siguranță, protejarea mediului înconjurător și crearea unui spațiu care să ofere rezidenților liniște, confort și stabilitate. 

Siguranța rezidenților, baza unei comunități de încredere  

Siguranța este prioritatea numărul unu în cadrul Stejarii Collection și Stejarii Clubul Rezidențial. Cele două complexuri rezidențiale sunt interconectate nu doar prin proximitate, ci și prin aceeași filozofie de dezvoltare: clădiri proiectate și construite cu grijă, având la bază un proces riguros de verificare, monitorizare și actualizare continuă a standardelor de siguranță și mediu.

Toate avizele și documentele necesare sunt permanent aduse la zi, în conformitate cu legislația în vigoare, iar infrastructura este adaptată constant pentru a răspunde noilor cerințe în materie de protecție, eficiență și sustenabilitate. 

În plus, obținerea certificărilor internaționale BREEAM și Green Homes pentru Stejarii Collection confirmă, oficial, angajamentul față de dezvoltarea unor locuințe performante și prietenoase cu mediul, poziționând proiectul drept cel mai sigur complex rezidențial, care respectă cele mai înalte standarde de calitate. În același spirit, Stejarii Clubul Rezidențial continuă să mențină aceleași repere de excelență, fiind construit și operat în conformitate cu standarde avansate de siguranță și protecție pentru rezidenți. 

Această atenție permanentă la detalii oferă rezidenților liniștea unui mediu sigur, protejat atât în spațiile private, cât și în cele comune. Fiecare aspect al construcțiilor și al facilităților este gândit pentru a preveni riscurile și pentru a crea un ambient în care rezidenții se pot bucura de confort fără compromisuri. 

Protecția mediului, angajamentul care îmbunătățește calitatea vieții 

Pe lângă locuințele de lux, proiectul Stejarii este astfel conceput încât să protejeze mediul înconjurător prin practici sustenabile și eficiente și echipamente de ultimă generație. Amplasate în inima pădurii de stejari Băneasa, cele două complexuri rezidențiale, Stejarii Clubul Rezidențial și Stejarii Collection, au fost dezvoltate cu respect total față de natură. În cadrul proiectelor, au fost adăugate zone extinse de vegetație, care completează armonios peisajul natural și contribuie la menținerea echilibrului ecologic al zonei. 

În plus, aerul curat reprezintă un beneficiu esențial pentru sănătatea rezidenților, oferind un mediu relaxant și revigorant, departe de agitația și poluarea urbană. Spațiile verzi extinse și atenția acordată biodiversității fac din Stejarii un exemplu viu de armonie între locuință și natură, un model rezidențial responsabil și sustenabil, conceput pentru cea mai elevată comunitate rezidențială. 

Certificări internaționale care atestă performanța și responsabilitatea 

Certificările Green Homes și BREEAM confirmă că Stejarii Collection respectă cele mai exigente criterii privind eficiența energetică, utilizarea responsabilă a resurselor, calitatea aerului interior și gestionarea deșeurilor. În plus, materialele folosite sunt atent selecționate pentru a contribui la strarea de bine a rezidenților, precum și la protejarea mediului înconjurător. 

Sistemul BREEAM evaluează clădirile pe multiple criterii, de la managementul de mediu și sănătatea rezidenților, până la eficiența energetică, utilizarea materialelor și gestionarea deșeurilor. Stejarii Collection a obținut scoruri remarcabile în toate aceste domenii, atingând nivelul „Excelent”, un rezultat care reflectă angajamentul față de calitate și sustenabilitate. 

Green Homes completează această evaluare prin accentul pus pe sănătatea rezidenților și pe beneficiile pe termen lung, oferind o garanție suplimentară că locuințele oferite sunt confortabile și eficiente energetic și susțin starea de bine a fiecărui rezident.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stejarii
comunitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Publicat acum 29 minute
Sicilia Express de Crăciun 2025: dublarea numărului de călătorii la preț redus, noi date și tarife
Publicat acum 32 minute
Orele de educație remedială nu pot fi impuse elevilor. Ce spune procedura oficială
Publicat acum 52 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat acum 54 minute
Atac ucrainean asupra unei platforme Lukoil de exploatare a petrolului în Marea Caspică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close