Șoc într-un bloc din Tulcea: podeaua unui apartament s-a surpat. Intervenție de urgență

S-a dat alerta în Tulcea, după ce într-un bloc, podeaua unui apartament s-a surpat. ISU Tulcea transmite că în urmă cu puțin timp, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situației.

Potrivit apelului la 112, într-una dintre încăperile unui apartament s-a surpat podeaua, existând riscul ca structura afectată să pună în pericol persoanele care locuiesc acolo.

Surparea nu a provocat victime

La fața locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea.

”La sosire, salvatorii au constatat că surparea nu a provocat victime, iar locatarii se aflau în siguranţă”, a mai transmis ISU Tulcea.

Apartamentul afectat s-ar afla la parterul blocului. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii incidentului.