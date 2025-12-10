€ 5.0894
DCNews Stiri Șoc într-un bloc din Tulcea: podeaua unui apartament s-a surpat. Intervenție de urgență
Data actualizării: 21:12 10 Dec 2025 | Data publicării: 20:59 10 Dec 2025

Șoc într-un bloc din Tulcea: podeaua unui apartament s-a surpat. Intervenție de urgență
Autor: Doinița Manic

pompieri_30123200 Imagine cu pompieri. Foto: Inquam Photos/ George Călin
 

Podeaua unui apartament dintr-un bloc din Tulcea s-a surpat. Pompierii intervin la fața locului.

S-a dat alerta în Tulcea, după ce într-un bloc, podeaua unui apartament s-a surpat. ISU Tulcea transmite că în urmă cu puțin timp, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situației.

Potrivit apelului la 112, într-una dintre încăperile unui apartament s-a surpat podeaua, existând riscul ca structura afectată să pună în pericol persoanele care locuiesc acolo.

Surparea nu a provocat victime

La fața locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea.

”La sosire, salvatorii au constatat că surparea nu a provocat victime, iar locatarii se aflau în siguranţă”, a mai transmis ISU Tulcea.

Apartamentul afectat s-ar afla la parterul blocului. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii incidentului.

isu
tulcea
