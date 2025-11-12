Alertă în Prahova. Două persoane au fost prinse sub un mal de pământ care s-a surpat

Doi muncitori au fost prinşi sub un mal de pământ care s-a surpat, miercuri dimineaţă, în localitatea prahoveană Gherghiţa, la faţa locului intervenind salvatorii cu mai multe autospeciale, scrie Agerpres.

Potrivit Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Prahova, cele două persoane prinse sub malul de pământ săpau un şanţ.

La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul celor două detaşamente din municipiul Ploieşti cu o autospecială de stingere, o descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD si o autospecială de primă intervenţie şi comandă, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

"Este vorba despre două persoane surprinse complet de un mal de pământ, la o adâncime de aproximativ 5 metri. Pompierii depun eforturi pentru extragerea acestora, existând, în continuare, riscul surpării malurilor. Din datele primite până în acest moment, se executau lucrări pentru reţeaua de canalizare", a transmis ISU Prahova.