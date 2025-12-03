€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri Criza apei potabile în Prahova: Rogobete a făcut verificări la spitalele afectate. Internările sunt sistate la Câmpina
Data actualizării: 19:17 03 Dec 2025 | Data publicării: 19:01 03 Dec 2025

Criza apei potabile în Prahova: Rogobete a făcut verificări la spitalele afectate. Internările sunt sistate la Câmpina
Autor: Anca Murgoci

Alexandru Rogobete Alexandru Rogobete
 

Alexandru Rogobete a ajuns, în această seară, la spitalele afectate de lipsa apei potabile din județul Prahova.

Prima vizită a fost la Spitalul Municipal Câmpina, unde oficialul a verificat condițiile de siguranță pentru pacienți și modul în care se desfășoară activitatea medicală în regim de avarie.

Potrivit ministrului Sănătății, spitalul are în prezent 57 de pacienți internați, iar internările sunt sistate până la revenirea la condiții normale. Au fost distribuite 2.800 de sticle de apă potabilă pentru pacienți și personal, iar ISU asigură apă menajeră prin cisterne și bazine mobile.

„Am ajuns în această seară la spitalele afectate de lipsa apei potabile din județul Prahova, iar prima evaluare am început-o la Spitalul Municipal Câmpina, unde am vrut să văd direct cum sunt protejați pacienții, cum se desfășoară activitatea medicală în condițiile de avarie și dacă măsurile stabilite aseară, în ședința de urgență de la Consiliul Județean Prahova, sunt respectate întocmai. În astfel de situații, intervenția rapidă și monitorizarea strictă nu sunt doar recomandate, ci obligatorii.


La Câmpina sunt internați, în acest moment, 57 de pacienți, iar siguranța fiecăruia dintre ei rămâne prioritatea mea absolută. Au fost distribuite 2.800 de sticle de apă potabilă pentru pacienți și personal, iar ISU sprijină unitatea cu apă menajeră prin cisterne și bazine mobile. Spitalul funcționează în regim de avarie, motiv pentru care internările sunt sistate până la revenirea la condiții normale.


Am intrat în saloane și am discutat cu pacienții și personalul medical. Situația este dificilă, dar echipele sunt mobilizate și gestionează fiecare detaliu cu responsabilitate.


La vizită au fost prezenți președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Nanu Virgiliu, directorul DSP Prahova, șefa Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și managerul spitalului. Am analizat împreună modul în care sunt aplicate măsurile dispuse și ce ajustări sunt necesare pentru menținerea unui nivel ridicat de protecție sanitară”, a zis Alexandru Rogobete.

Nu a fost necesar transferul pacienților din aceste spitale către București


„Până în acest moment, nu a fost necesar transferul pacienților din aceste spitale către București, situația fiind gestionată la nivelul județului. Spitalul Județean de Urgență Ploiești a reușit să coordoneze și să gestioneze eficient cazurile care au necesitat atenție suplimentară, fără a depăși capacitatea locală de răspuns.


Continuăm verificările în toate unitățile sanitare afectate, pentru o evaluare completă și un plan de acțiune unitar la nivelul întregului județ.


Sunt alături de personalul medical și de autoritățile locale pentru a ne asigura că oamenii nu au de suferit și că menținem sub control sănătatea publică. Suntem în alertă și rămânem așa până la remedierea completă a situației”, a mai zis Alexandru Rogobete.

VEZI ȘI: Criză la Barajul Paltinu: Nicușor Dan atrage atenția asupra lipsei de anticipare și comunicare între instituțiile statului 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
prahova
criza apa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Se schimbă regulile jocului pe piața imobiliară? Bruxellesul pregătește un fond pentru locuințe
Publicat acum 26 minute
Ziua Națională a României în Austria. Bolojan: „Mulţumesc comunităţii româneşti. Ne faceţi cinste”
Publicat acum 28 minute
Administraţia Trump a lansat o operaţiune de arestare a imigranţilor la New Orleans
Publicat acum 45 minute
Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Publicat acum 52 minute
Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close