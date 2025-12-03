Criza apei potabile în Prahova: Rogobete a făcut verificări la spitalele afectate. Internările sunt sistate la Câmpina

Prima vizită a fost la Spitalul Municipal Câmpina, unde oficialul a verificat condițiile de siguranță pentru pacienți și modul în care se desfășoară activitatea medicală în regim de avarie.

Potrivit ministrului Sănătății, spitalul are în prezent 57 de pacienți internați, iar internările sunt sistate până la revenirea la condiții normale. Au fost distribuite 2.800 de sticle de apă potabilă pentru pacienți și personal, iar ISU asigură apă menajeră prin cisterne și bazine mobile.

„Am ajuns în această seară la spitalele afectate de lipsa apei potabile din județul Prahova, iar prima evaluare am început-o la Spitalul Municipal Câmpina, unde am vrut să văd direct cum sunt protejați pacienții, cum se desfășoară activitatea medicală în condițiile de avarie și dacă măsurile stabilite aseară, în ședința de urgență de la Consiliul Județean Prahova, sunt respectate întocmai. În astfel de situații, intervenția rapidă și monitorizarea strictă nu sunt doar recomandate, ci obligatorii.



La Câmpina sunt internați, în acest moment, 57 de pacienți, iar siguranța fiecăruia dintre ei rămâne prioritatea mea absolută. Au fost distribuite 2.800 de sticle de apă potabilă pentru pacienți și personal, iar ISU sprijină unitatea cu apă menajeră prin cisterne și bazine mobile. Spitalul funcționează în regim de avarie, motiv pentru care internările sunt sistate până la revenirea la condiții normale.



Am intrat în saloane și am discutat cu pacienții și personalul medical. Situația este dificilă, dar echipele sunt mobilizate și gestionează fiecare detaliu cu responsabilitate.



La vizită au fost prezenți președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Nanu Virgiliu, directorul DSP Prahova, șefa Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și managerul spitalului. Am analizat împreună modul în care sunt aplicate măsurile dispuse și ce ajustări sunt necesare pentru menținerea unui nivel ridicat de protecție sanitară”, a zis Alexandru Rogobete.

Nu a fost necesar transferul pacienților din aceste spitale către București



„Până în acest moment, nu a fost necesar transferul pacienților din aceste spitale către București, situația fiind gestionată la nivelul județului. Spitalul Județean de Urgență Ploiești a reușit să coordoneze și să gestioneze eficient cazurile care au necesitat atenție suplimentară, fără a depăși capacitatea locală de răspuns.



Continuăm verificările în toate unitățile sanitare afectate, pentru o evaluare completă și un plan de acțiune unitar la nivelul întregului județ.



Sunt alături de personalul medical și de autoritățile locale pentru a ne asigura că oamenii nu au de suferit și că menținem sub control sănătatea publică. Suntem în alertă și rămânem așa până la remedierea completă a situației”, a mai zis Alexandru Rogobete.

