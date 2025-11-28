€ 5.0906
DCNews Sanatate Noi centre pentru bolile rare: Diagnostic molecular și genomic în cardiologie, urologie, patologie autoimună
Data publicării: 15:19 28 Noi 2025

Noi centre pentru bolile rare: Diagnostic molecular și genomic în cardiologie, urologie, patologie autoimună
Autor: D.C.

Noi centre pentru bolile rare: Diagnostic molecular și genomic în cardiologie, urologie, patologie autoimună Foto: Pixabay
 

Rețeaua națională de expertiză pentru bolile rare (CEBR) se extinde în domenii unde diagnosticul este adesea dificil: bolile cardiovasculare cu risc aritmic și bolile vasculare rare, patologia urologică complexă și bolile musculo-scheletare autoimune.

”Extindem rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unități specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil: bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare, patologia urologică complexă și bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Cele trei centre vor funcționa în cadrul:
• Spitalului Clinic de Urgență București – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare
• Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, București – CEBR pentru urologie
• Spitalului Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei, Constanța – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii
În aceste structuri, pacienții vor avea acces la diagnostic molecular și genomic, imagistică avansată, analize specializate, consiliere genetică și expertiză multidisciplinară. Sunt elemente esențiale pentru a reduce întârzierile care, în bolile rare, înseamnă uneori ani de incertitudine.
Aducem astfel rețeaua CEBR la 50 de centre funcționale, o infrastructură care începe să ofere predictibilitatea necesară pentru pacienții care, de multe ori, au trecut prin trasee medicale complicate, cu puține răspunsuri și multe bariere.
Susțin această rețea nu doar prin deschiderea de centre noi, ci și prin asigurarea accesului la tratamente moderne. Luna aceasta am introdus molecule esențiale pentru pacienții cu boli rare și patologii severe, confirmând că recuperăm decalaje vechi și transformăm recomandările în soluții reale.
Pentru că un sistem sănătos este un sistem în care pacienții cu boli rare sunt văzuți, sprijiniți și tratați la timp. Iar asta înseamnă responsabilitate, empatie și acțiune”, a scris ministrul Sănătății, pe pagina sa de Facebook.

