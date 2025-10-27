Ministrul Sănătății anunță prima strategie națională de screening

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reiterat luni că în România nu se face screening aşa cum ar putea să se facă, iar ţara nu are o strategie clară cu privire la screening, potrivit Agerpres.

"Mi-a adus aminte de unul din principalele obiective cât sunt la Ministerul Sănătăţii şi anume dezvoltarea zonei de screening, pentru că, din păcate, astăzi în România - şi aceasta este concluzia mea după primele luni la Ministerul Sănătăţii - nu se face screening aşa cum ţara asta ar putea să facă. Aici nu discutăm despre o lipsă a infrastructurii. (...) România nu are o strategie clară, naţională cu privire la screening. Oamenii nu ştiu unde îşi pot face screening, când pot să se ducă la screening în funcţie de vârstă, sex, patologie. Am demarat deja şi se lucrează, sper ca până la finalul anului să avem prima strategie naţională de screening, care va avea toate componentele. (...) Practic, vom avea un fel de masterplan, pentru fiecare cadru de specialităţi sau patologii va exista un traseu clar al pacientului, inclusiv cu o hartă interactivă în care oamenii să înţeleagă şi să vadă unde există posibilitate, unde există infrastructură şi unde derulează astfel de programe", a explicat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a participat luni la conferinţa "Mii de români consultaţi pentru prima dată de un medic. Caravana de Sănătate a Crucii Roşii Române descoperă afecţiuni grave în comunităţi vulnerabile", organizată de Crucea Roşie Română.

El a spus că, în acest sens, s-a intervenit legislativ, dar în pachetul al doilea de măsuri adoptate de Guvern - care a fost publicat în Monitorul Oficial - există o prevedere potrivit căreia se pot organiza caravane mobile de screening general sau ţintit, în parteneriat cu unităţile sanitare publice sau private, servicii care vor fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

"Am intervenit inclusiv legislativ şi acesta este motivul pentru care în pachetul doi, care tocmai ce a fost publicat în Monitorul Oficial duminică, există o prevedere legală prin care se pot organiza caravane mobile de screening general sau ţintit în parteneriat cu unităţile sanitare publice sau private, servicii care de data aceasta sau de acum înainte vor fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Practic, dumneavoastră puteţi semna un acord de parteneriat cu un spital public sau privat, puteţi organiza în anumite zone defavorizate sau slab deservite medical astfel de acţiuni şi serviciile medicale pe care le oferiţi în timpul caravanelor mobile vor fi decontate de către CNAS. Este un prim liant important între administraţia publică, administraţia centrală, societatea civilă şi organizaţiile care doresc să vină în sprijinul sistemului şi al oamenilor cu oferirea de servicii medicale acolo unde accesul este greoi, limitat sau, uneori, din păcate, în multe locuri izolate din România, inexistent", a mai arătat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, tarifarea serviciilor oferite de caravanele mobile este preluată din zona de ambulatoriu, urmând a se utiliza tarifele folosite în ambulatoriul de specialitate.

În opinia sa, principala problemă cu privire la screening şi prevenţie este "lipsa clară" a traseului pentru pacient.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că screeningul trebuie realizat în mod uniform la nivel naţional, indiferent de regiune sau localizare.

"Este o realitate că în anul 2025 nu avem un traseu clar al pacienţilor pentru zona de screening. (...) Screeningul să fie realizat în mod uniform la nivel naţional, indiferent de regiune şi indiferent de localizare. Zona de oncologie, unde suntem ceva mai avansaţi în zona de screening, însă nici aici nu există un tablou clar şi complet cu privire la serviciile care sunt disponibile. (...) Al doilea obiectiv important va clarifica, dacă doriţi, modul decontare. Acum avem o struţo-cămilă. O parte dintre servicii sunt decontate de Ministerul Sănătăţii, o parte sunt decontate de CNAS, pentru o parte există o mixtură. Este un amalgam de servicii de decontare din care nimeni nu mai înţelege nimic", a explicat Rogobete.

El a declarat că îşi doreşte că pentru fiecare componentă de screening să existe un program naţional de screening, cu sursă clară de finanţare.

