Peste 3.000 de medici specialiști riscă să rămână fără posturi în 2026. Alexandru Rafila: Guvernul trebuie să ia urgent o decizie

Președintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra unei probleme critice din sistemul medical: peste 3.000 de medici care își finalizează în acest an specializarea și au promovat examenele de medic specialist riscă să nu poată fi angajați în România începând cu anul 2026, din cauza blocării posturilor.

Rafila avertizează că statul riscă să piardă profesioniști formați în peste un deceniu, în contextul în care sistemul sanitar se confruntă cu un deficit important de personal.

Alexandru Rafila: Guvernul trebuie să ia urgent o decizie pentru cei peste 3.000 de medici care își încheie anul acesta specializarea

"Guvernul trebuie să ia urgent o decizie pentru cei peste 3000 de medici care își încheie anul acesta specializarea și au susținut deja examenele de medic specialist. I-am format timp de 10-12ani, iar acum riscăm să-i pierdem, pentru că posturile pot fi blocate. Sistemul medical are nevoie de ei, iar statul a investit în pregătirea lor. Trebuie găsită o soluție pentru ca acești medici specialiști să poată fi angajați în România de la începutul anului 2026.

Un spital care raportează real mai multe infecții nosicomiale este un spital mai sigur din punctul meu de vedere. Înseamnă că monitorizează corect situația și are laborator de microbiologie funcțional. Dacă nu ai unde testa, nu ai infecții. Tocmai de aceea am dotat spitalele,prin PNRR, cu laboratoare moderne de microbiologie și am modificat legislația care obliga spitalele sa aibă laborator sau compartiment de microbiologie.

Primul spital construit prin PNRR va fi finalizat la Bistrița, în luna decembrie", a scris Alexandru Rafila pe pagina sa de Facebook.