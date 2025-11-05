Percheziții domiciliare în mai multe județe și în București: Medici suspectați că și-au cumpărat specializările în Republica Moldova

UPDATE:

În cursul zilei de astăzi, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai Direcției de Investigații Criminale au desfășurat activități de percheziție la sediul Ministerului Sănătății, în legătură cu o anchetă aflată în derulare.

Precizăm că activitatea de percheziție nu are loc la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU).

Instituția își reafirmă angajamentul față de respectarea principiilor legalității, transparenței și integrității în exercitarea atribuțiilor și în toate activitățile desfășurate în interes public. Ministerul va continua să colaboreze strâns cu autoritățile competente și va comunica, în mod transparent, orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

Știre inițială:

Astăzi, 5 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în executare 14 percheziții domiciliare la sediul unei instituții și la locuințele unor persoane fizice, în mai multe județe și în București, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Activitățile vizează mai mulți medici care ar fi solicitat unei instituții recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist, dobândite în Republica Moldova, la o universitate din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

Titlurile de calificare ar fi vizat diverse specialități, precum: medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară, parodontologie.

Studiile de rezidențiat ar fi presupus prezența fizică obligatorie a medicilor. Prezența nu ar fi avut loc în realitate

Din probatoriul administrat a reieșit că studiile de rezidențiat, care ar fi presupus prezența fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare, nu ar fi avut loc în realitate, în condițiile în care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți s-ar fi aflat în România, unde ar fi fost salarizați cu normă întreagă.

În cauză au fost emise 12 mandate de aducere.

Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

CITEȘTE ȘI: Mesajul emoționant al unei studente la medicină, după moartea tragică a doctoriței din Buzău: „Și visurile se consumă”