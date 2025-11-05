€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:40 05 Noi 2025 | Data publicării: 09:25 05 Noi 2025

Percheziții domiciliare în mai multe județe și în București: Medici suspectați că și-au cumpărat specializările în Republica Moldova
Autor: Tiberiu Vasile

doctori-medicina_01024700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Poliția Română și procurorii de la Parchetul General au efectuat luni 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar care vizează obținerea frauduloasă a unor specializări medicale în Republica Moldova.

UPDATE: 

În cursul zilei de astăzi, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai Direcției de Investigații Criminale au desfășurat activități de percheziție la sediul Ministerului Sănătății, în legătură cu o anchetă aflată în derulare.

Precizăm că activitatea de percheziție nu are loc la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU).

Instituția își reafirmă angajamentul față de respectarea principiilor legalității, transparenței și integrității în exercitarea atribuțiilor și în toate activitățile desfășurate în interes public. Ministerul va continua să colaboreze strâns cu autoritățile competente și va comunica, în mod transparent, orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

Știre inițială:

Astăzi, 5 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în executare 14 percheziții domiciliare la sediul unei instituții și la locuințele unor persoane fizice, în mai multe județe și în București, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. 

Activitățile vizează mai mulți medici care ar fi solicitat unei instituții recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist, dobândite în Republica Moldova, la o universitate din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului. 

Titlurile de calificare ar fi vizat diverse specialități, precum: medicină de urgență,  ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică,  chirurgie dento-alveolară, parodontologie.

Studiile de rezidențiat ar fi presupus prezența fizică obligatorie a medicilor. Prezența nu ar fi avut loc în realitate

Din probatoriul administrat a reieșit că studiile de rezidențiat, care ar fi presupus prezența fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare, nu ar fi avut loc în realitate, în condițiile în care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți s-ar fi aflat în România, unde ar fi fost salarizați cu normă întreagă.

În cauză au fost emise 12 mandate de aducere.

Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

CITEȘTE ȘI: Mesajul emoționant al unei studente la medicină, după moartea tragică a doctoriței din Buzău: „Și visurile se consumă”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medici
moldova
perchezitii
parchetul general
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat acum 10 minute
Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene
Publicat acum 29 minute
În amintirea lui Alex Ștefănescu, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 33 minute
Tesla spune că Elon Musk ar trebui să fie plătit cu 1 trilion de dolari
Publicat acum 50 minute
A murit Emeric Ienei: Val de reacții pentru ”nea Imi”: Nu m-a învățat doar fotbal, m-a învățat să cresc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 17 ore si 46 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close