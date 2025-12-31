Cod Galben de vânt puternic în ajunul Anului Nou. ANM, județele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, atenţionări nowcasting Cod galben de vânt puternic, valabile în mai multe localităţi din judeţele Vrancea şi Buzău.

VEZI ȘI: Vremea până pe 26 ianuarie. ANM, prognoza meteo actualizată

ANM, localitățile vizate

Astfel, potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h şi pe arii restrânse de peste 90 km/h în judeţul Vrancea, în localităţile: Vidra, Dumitreşti, Jariştea, Nereju, Mera, Vrâncioaia, Gura Caliţei, Poiana Cristei, Reghiu, Nistoreşti, Chiojdeni, Paltin, Pauleşti, Vintileasca, Andreiaşu de Jos, Broşteni, Năruja, Jitia, Valea Sării, Bârseşti şi Spulber.

Fenomene similare vor fi până la aceeaşi oră în judeţul Buzău, respectiv în localităţile: Lopătari, Beceni, Vintilă Vodă, Scorţoasa, Mânzăleşti, Bisoca, Săruleşti, Căneşti şi Chiliile. În aceste zone, intensificările vântului la rafală pot fi de 70- 90 km/h, iar pe arii restrânse de peste 100 km/h, transmite Agerpres.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.