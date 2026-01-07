”Ceva s-a schimbat”. Presa maghiară scrie că von der Leyen umple România de bani: Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent

”Ceva s-a schimbat” scrie publicația maghiară Világgazdaság, titrând: ”Ursula von der Leyen face România măreață, miliarde de euro au fost transferate- ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”.

”Influxul de fonduri ale Uniunii Europene în economia românească s-a accelerat dramatic în ultimele șase luni. Ei îl invocă pe Dragoș Pîslaru, prin prisma unei postări pe Facebook, prin care susținea că ”banii ajung în economia românească într-o cincime din timpul necesar înainte, iar în câteva luni am reușit să recuperăm o restanță de mai mulți ani. În ultimele șase luni, retragerea fondurilor de coeziune s-a accelerat într-o măsură fără precedent: rata de absorbție calculată pe baza cererilor de plată depuse la Comisia Europeană a crescut de la 9,9% la 20,4%, ceea ce înseamnă practic o dublare a utilizării”.

În general, în mare parte, articolul îl citează pe Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, care spune că sumele rambursate efectiv au crescut semnificativ: după cele 2,9 miliarde de euro încasate în anii precedenți, încă 2,3 miliarde de euro au ajuns în trezoreria statului în șase luni.