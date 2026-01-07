€ 5.0905
DCNews Vremea ”Ceva s-a schimbat”. Presa maghiară scrie că von der Leyen umple România de bani: Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent
Data actualizării: 22:10 07 Ian 2026 | Data publicării: 22:04 07 Ian 2026

”Ceva s-a schimbat”. Presa maghiară scrie că von der Leyen umple România de bani: Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent
Autor: Roxana Neagu

ursula von der leyen Foto: Agerpres
 

Presa maghiară scrie că Ursula von der Leyen ar propulsa România cu un flux fără precedent de bani, de ordinul miliardelor de euro.

”Ceva s-a schimbat” scrie publicația maghiară Világgazdaság, titrând: Ursula von der Leyen face România măreață, miliarde de euro au fost transferate- ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”

”Influxul de fonduri ale Uniunii Europene în economia românească s-a accelerat dramatic în ultimele șase luni. Ei îl invocă pe Dragoș Pîslaru, prin prisma unei postări pe Facebook, prin care susținea că ”banii ajung în economia românească într-o cincime din timpul necesar înainte, iar în câteva luni am reușit să recuperăm o restanță de mai mulți ani. În ultimele șase luni, retragerea fondurilor de coeziune s-a accelerat într-o măsură fără precedent: rata de absorbție calculată pe baza cererilor de plată depuse la Comisia Europeană a crescut de la 9,9% la 20,4%, ceea ce înseamnă practic o dublare a utilizării”. 

În general, în mare parte, articolul îl citează pe Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, care spune că sumele rambursate efectiv au crescut semnificativ: după cele 2,9 miliarde de euro încasate în anii precedenți, încă 2,3 miliarde de euro au ajuns în trezoreria statului în șase luni.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ungaria
romania
fonduri europene
von der leyen
dragos pislaru
