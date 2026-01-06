€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Suveranitatea economică a Europei este "ameninţată" fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei
Data actualizării: 13:34 06 Ian 2026 | Data publicării: 13:33 06 Ian 2026

Suveranitatea economică a Europei este "ameninţată" fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei
Autor: Dana Mihai

bani euro Imagine cu bancnote Euro - Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un euro digital.

"Lansat în urmă cu mai bine de 25 de ani, euro reprezintă cel mai mare pas al Europei către suveranitate şi un imens succes popular, susţinut de 82% dintre cetăţenii europeni. Însă astăzi, această realizare obţinută cu greu ar putea fi ameninţată dacă nu garantăm rolul esenţial al monedei băncii centrale "suverane" în lumea digitală", a declarat guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, la o conferinţă organizată la Paris, transmite AFP.

Eurosistemul a "luat deja măsuri pentru a oferi publicului larg un euro digital", care îşi propune să "emite o "bancnotă digitală" concepută pentru a transpune caracteristicile numerarului în lumea digitală, păstrând în acelaşi timp rolul de ancorare al monedei băncii centrale", a afirmat Francois Villeroy de Galhau

Comisia Europeană a propus reglementarea monedei euro digitale în iunie 2023.

Potrivit lui Villeroy de Galhau, luna trecută, "Consiliul Uniunii Europene a susţinut în unanimitate acest proiect şi a convenit asupra unui euro digital autentic, care să acopere atât cazurile de utilizare online, cât şi cele offline, care (...) ar oferi un grad ridicat de confidenţialitate".

Citește și: Schimbare propusă de Consiliul UE: Euro digital funcțional online, dar și offline în zone cu conectivitate slabă

Conform propunerilor Consiliului European, moneda euro digitală ar fi disponibilă online sau offline, ceea ce înseamnă că ar putea fi utilizată chiar şi fără o conexiune la internet. Sunt prevăzute limite pentru cantitatea totală de euro digitali care pot fi deţinuţi în orice moment în conturi online şi portofele digitale.

Textul defineşte, de asemenea, cadrul în care furnizorii de servicii de plată, adică băncile, vor fi compensaţi.

În timpul unei perioade de tranziţie, de cel puţin cinci ani, comisioanele interbancare şi comisioanele serviciilor comerciale vor fi plafonate la un nivel bazat pe comisioanele pentru metode de plată comparabile, adică 0,20% din valoarea tranzacţiei. După perioada de tranziţie, plafoanele comisioanelor vor fi stabilite pe baza costurilor reale asociate cu euro digital.

"După votul aşteptat din Parlamentul European în luna mai, intenţionăm să desfăşurăm un proiect pilot începând cu 2027 şi să lansăm, eventual, moneda euro digitală în 2029", a adăugat guvernatorul Villeroy de Galhau.

În 2023, responsabili BCE au demarat faza de pregătire a proiectului euro digital, care urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, sperând că Uniunea Europeană va adopta între timp regulile necesare pentru lansarea echivalentului digital al bancnotelor şi monedelor euro. Însă guvernele naţionale şi Parlamentul European încă nu au ajuns la un acord.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

euro digital
europa
banca frantei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Publicat acum 24 minute
Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Publicat acum 30 minute
Mircea Badea, marea întrebare după incendiul din Elveția. Cum este posibil așa ceva?
Publicat acum 50 minute
Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 52 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 22 ore si 44 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 18 ore si 16 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close