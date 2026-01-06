Suveranitatea economică a Europei este "ameninţată" fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei

"Lansat în urmă cu mai bine de 25 de ani, euro reprezintă cel mai mare pas al Europei către suveranitate şi un imens succes popular, susţinut de 82% dintre cetăţenii europeni. Însă astăzi, această realizare obţinută cu greu ar putea fi ameninţată dacă nu garantăm rolul esenţial al monedei băncii centrale "suverane" în lumea digitală", a declarat guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, la o conferinţă organizată la Paris, transmite AFP.

Eurosistemul a "luat deja măsuri pentru a oferi publicului larg un euro digital", care îşi propune să "emite o "bancnotă digitală" concepută pentru a transpune caracteristicile numerarului în lumea digitală, păstrând în acelaşi timp rolul de ancorare al monedei băncii centrale", a afirmat Francois Villeroy de Galhau

Comisia Europeană a propus reglementarea monedei euro digitale în iunie 2023.

Potrivit lui Villeroy de Galhau, luna trecută, "Consiliul Uniunii Europene a susţinut în unanimitate acest proiect şi a convenit asupra unui euro digital autentic, care să acopere atât cazurile de utilizare online, cât şi cele offline, care (...) ar oferi un grad ridicat de confidenţialitate".

Conform propunerilor Consiliului European, moneda euro digitală ar fi disponibilă online sau offline, ceea ce înseamnă că ar putea fi utilizată chiar şi fără o conexiune la internet. Sunt prevăzute limite pentru cantitatea totală de euro digitali care pot fi deţinuţi în orice moment în conturi online şi portofele digitale.

Textul defineşte, de asemenea, cadrul în care furnizorii de servicii de plată, adică băncile, vor fi compensaţi.

În timpul unei perioade de tranziţie, de cel puţin cinci ani, comisioanele interbancare şi comisioanele serviciilor comerciale vor fi plafonate la un nivel bazat pe comisioanele pentru metode de plată comparabile, adică 0,20% din valoarea tranzacţiei. După perioada de tranziţie, plafoanele comisioanelor vor fi stabilite pe baza costurilor reale asociate cu euro digital.

"După votul aşteptat din Parlamentul European în luna mai, intenţionăm să desfăşurăm un proiect pilot începând cu 2027 şi să lansăm, eventual, moneda euro digitală în 2029", a adăugat guvernatorul Villeroy de Galhau.

În 2023, responsabili BCE au demarat faza de pregătire a proiectului euro digital, care urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, sperând că Uniunea Europeană va adopta între timp regulile necesare pentru lansarea echivalentului digital al bancnotelor şi monedelor euro. Însă guvernele naţionale şi Parlamentul European încă nu au ajuns la un acord.