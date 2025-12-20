€ 5.0896
Schimbare propusă de Consiliul UE: Euro digital funcțional online, dar și offline în zone cu conectivitate slabă
Data actualizării: 08:51 20 Dec 2025 | Data publicării: 08:48 20 Dec 2025

Schimbare propusă de Consiliul UE: Euro digital funcțional online, dar și offline în zone cu conectivitate slabă
Autor: Andrei Itu

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
 

Consiliul Uniunii Europene a aprobat poziţia sa de negocre diferită cu privire la introducerea euro digital.

Consiliul Uniunii Europene vrea un model de euro digital care include atât folosirea online, cât şi offline a monedei digitale, fapt diferit față de propunerile anterioare ale Parlamentului European, ce evidențiau exclusiv pe funcţionarea offline.

Conform noii poziţii a Consiliului European, euro digital ar urma să fie emis public de Banca Centrală Europeană şi să poată fi folosit oricând şi oriunde, chiar dacă utilizatorii sunt conectaţi la internet sau nu.

Variantele online-offline ale euro digital


Anterior, Fernando Navarrete, raportorul Parlamentului European pentru euro digital, a pledat pentru un model exclusiv euro offline, afirmând că acesta ar proteja mai bine confidenţialitatea utilizatorilor şi rezilienţa monedei, iar banca centrală să fie reglementator al sistemului.

.În varianta susţinută de Consiliu, tranzacţiile online ar fi făcute imediat prin registrul BCE sau prin intermediari autorizaţi, iar tranzacţiile offline ar putea fi înregistrate local şi apoi sincronizate cu registrul central în momentul în care conexiunea este restabilită. Acest mecanism ar permite utilizarea euro digital inclusiv în locații cu  o conectivitate slabă, având în acelaşi timp un nivel de confidenţialitate apropiat de cel al numerarului.

Banca Centrală Europeană lucrează la proiectul euro digital, cu scopul de a moderniza sistemul de plăţi, dar și pentru a se asigura că moneda emisă de banca centrală este relevantă într-o economie tot mai digitalizată.

Opoziţie din partea unor segmente ale sectorului bancar

Proiectul avansează lent şi se confruntă cu opoziţie din partea unor segmente ale sectorului bancar.

Miniştrii din Consiliu au susţinut folosirea offline pentru flexibilitate în viaţa de zi cu zi şi pentru rezilienţă în cazuri de întreruperi de curent, însă au inclus şi accesul online pentru a permite o gamă mai largă de plăţi digitale.

Mandatul Consiliului hotărăște şi elemente-cheie de design, respectiv limite pentru deţinerile de euro digital, făcute să prevină riscurile la adresa stabilităţii financiare prin retrageri masive de depozite din bănci. Plafoanele vor fi stabilite de BCE. Acestea vor face obiectul unei revizuiri generale la fiecare doi ani.

Furnizorii vor fi obligaţi să dea gratuit anumite servicii de bază cu privire la euro digital, dar vor putea percepe comisioane pentru servicii cu valoare adăugată. Mai mult, o perioadă de tranziţie de cel puţin cinci ani va impune plafoane pentru comisioanele interbancare şi cele percepute comercianţilor. Acestea vor fi aliniate la nivelurile actualelor metode de plată, urmând ca apoi să fie ajustate în funcţie de costurile reale.

Când ar putea deveni operațional euro digital

Acordul Consiliului a deschis calea negocierilor cu Parlamentul European despre cadrul legal al euro digital. După ce legislația va fi adoptată, BCE va putea trece la emiterea monedei, care, conform estimărilor sale, ar putea deveni operaţională în jurul anului 2029, după o fază pilot planificată pentru anul 2027, relatează Reuters.

x close