Cursul valutar BNR rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR valabil azi, 19 decembrie 2025, în weekend și luni

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0896

1 Dolar american USD 4,3449

1 Dolar australian AUD 2,8718

1 Leva bulgărească BGN 2,6022

1 Dolar canadian CAD 3,1499

1 Franc elveţian CHF 5,4650

1 Coroană cehă CZK 0,2091



1 Coroană daneză DKK 0,6812

1 Liră egipteană EGP 0,0913

1 Liră sterlină GBP 5,8140

100 Forinţi maghiari HUF 1,3159

100 Yeni japonezi JPY 2,7612

1 Leu moldovenesc MDL 0,2570

1 Coroană norvegiană NOK 0,4267

1 Zlot polonez PLN 1,2085

1 Rublă rusească RUB 0,0540

1 Coroană suedeză SEK 0,4665



1 Liră turcească TRY 0,1018

1 Rand sud-african ZAR 0,2590

1 Real brazilian BRL 0,7868

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6171

1 Rupie indiană INR 0,0485

100 Woni sud-coreeni KRW 0,2938

1 Peso mexican MXN 0,2411

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,4977

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1027

Vezi și - Românii din diaspora au trimis acasă în ultimii 12 ani, peste dublul valorii iniţiale a PNRR



1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1830

1 Baht thailandez THB 0,1381

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5584

1 Shekel israelian ILS 1,3541

100 Rupii indoneziene IDR 0,0259

1 Peso filipinez PHP 0,0740

100 Coroane islandeze ISK 3,4576

1 Ringgi malaysian MYR 1,0657

1 Dolar singaporez SGD 3,3619

1 Gram de aur XAU 604,5466

1 DST XDR 5,9343

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României în baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară.

Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

Vezi și - Adrian Negrescu, cel mai bun scenariu pentru România, după ce BNR a înrăutățit prognoza de inflație. Aprilie 2026, moment de răscruce