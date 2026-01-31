€ 5.0961
Economie

Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Data actualizării: 14:56 31 Ian 2026 | Data publicării: 14:25 31 Ian 2026

Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Autor: Roxana Neagu

a7 buzau

România primește peste 4 miliarde pentru a realiza două autostrăzi, ce au fost incluse în strategia militară de pe teritoriul țării noastre.

Securizarea flancului estic al NATO presupune și infrastructură rutieră adecvată în țară noastră. Așa au ajuns autostrăzile A7 și A8 incluse în finanțarea pentru mobilitate militară. România primește 4,2 miliarde de euro pentru a construi segmentele: 

  • Autostrada Moldova A7 Pașcani - Suceava - Siret
  • Autostrada Unirii A8 Moțca - Iași - Ungheni.

Aceste două proiecte ar urma să permită tranzitul rapid și sigur al tehnicii militare grele. Fondurile sunt parte a programului SAFE. 

Cele două tronsoane trebuie să suporte tonajul specific vehiculelor militare, ceea ce reprezintă o condiție esențială, în contextul geopolitic actual. 

Lucrările trec Prutul

Noutatea este caracterul transfrontalier al proiectului, condiție impusă de Comisia Europeană în vederea finanțării. Acest lucru înseamnă că autoritățile de la București nu se vor opri la granița de pe Prut, ci vor gestiona lucrări și pe teritoriul statului vecin. ”A existat cerința Comisiei Europene de a demonstra caracterul transfrontalier al proiectului, motiv pentru care ar trebui să includem și lucrări în Republica Moldova. Acesta este elementul de noutate”, a explicat Gabriel Budescu, directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), conform Adevărul. 

Proiectul include reabilitarea a aproximativ 14 kilometri de drum existent, dar și construcția unui segment nou de autostradă de 4,7 kilometri, alături de un drum de legătură și un nod multimodal. Presiunea timpului este semnificativă: 2027 este termenul pentru încheierea contractelor de execuție, ca 2030 să fie pentru finalizarea proiectelor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

autostrada
romania
moldova
nato
flanc estic
