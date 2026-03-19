DCNews Stiri Nicuşor Dan va avea o întâlnire oficială cu Regele Belgiei
Data publicării: 16:27 19 Mar 2026

Nicuşor Dan va avea o întâlnire oficială cu Regele Belgiei
Autor: Tiberiu Vasile

Nicusor Dan, presedintele Romaniei Nicusor Dan, presedintele Romaniei. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan continuă agenda diplomatică de la Bruxelles, urmând să fie primit vineri de Philippe al Belgiei, în marja reuniunii Consiliul European, unde liderii discută teme cheie de securitate și economie.

Preşedintele Nicuşor Dan va fi primit vineri de Regele Philippe al Belgiei, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Şeful statului se află joi şi vineri la Bruxelles, unde participă la lucrările Consiliului European. În prima parte a zilei de joi, Nicuşor Dan a fost primit la sediul NATO de către secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, notează Agerpres.

Temele de interes de la Bruxelles

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda întâlnirilor s-au aflat teme majore pentru România și Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Au fost incluse evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

Printre acestea se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, situaţia din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații de presă comune la sediul NATO de la Bruxelles / video
 

