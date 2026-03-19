Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații de presă comune la sediul NATO de la Bruxelles / video
Data actualizării: 10:49 19 Mar 2026 | Data publicării: 10:34 19 Mar 2026

Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații de presă comune la sediul NATO de la Bruxelles / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor si mark rutte Mark Rutte, secretarul general al NATO și Nicușor Dan, președintele României. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Joi, la sediul NATO de la Bruxelles, președintele României, Nicușor Dan, susține declarații de presă alături de Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Mark Rutte:

  • securitatea Mării Negre este vitală pentru NATO
  • toți aliații trebuie să investească mai mult în apărare
  • sprijinul nostru pentru Ucraina trebuie să continue și va continua
  • sunt recunoscător României care a asigurat că postura nostru pe Flancul Estic e una puternică
  • putem să ne bazăm pe România și România poate să se bazeze pe NATO
  • e important ca Iranul să nu aibă capacități de rachete nucleare sau balistice. E vital pentru Israel
  • Toată lumea e de acord că Strâmtoarea Ormuz trebuie să se deschidă cât mai rapid cu putință
  • Am toată încrederea că aliații vor face totul pentru a ne sprijini interesul comun

Nicușor Dan:

  • am discutat despre securitatea României și securitatea Alianței
  • România este o țară sigur, chiar mai sigură
  • am discutat despre programul Santinela Estului și Marea Neagră
  • am discutat depsre provocările războiului hibrid și hub-ul de la Marea Neagră și despre sprijinul nostru pentru Ucraina
  • am discutat despre dislocarea ed echipamente defensive SUA în România, dar și despre summitul NATO de la Anakara
  • Anul trecut am cheltuit 2,2% din PIB pentru apărare. În bugetul de anul acesta ponderea va fi de 2,5% din PIB
  • Domnul Rutte va participa la summitul B9 din luna mai de la București
  • Cu SUA a fost vorba de o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o și pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem

