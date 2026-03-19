Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații de presă comune la sediul NATO de la Bruxelles / video

Joi, la sediul NATO de la Bruxelles, președintele României, Nicușor Dan, susține declarații de presă alături de Mark Rutte, secretarul general al NATO.
Mark Rutte:
- securitatea Mării Negre este vitală pentru NATO
- toți aliații trebuie să investească mai mult în apărare
- sprijinul nostru pentru Ucraina trebuie să continue și va continua
- sunt recunoscător României care a asigurat că postura nostru pe Flancul Estic e una puternică
- putem să ne bazăm pe România și România poate să se bazeze pe NATO
- e important ca Iranul să nu aibă capacități de rachete nucleare sau balistice. E vital pentru Israel
- Toată lumea e de acord că Strâmtoarea Ormuz trebuie să se deschidă cât mai rapid cu putință
- Am toată încrederea că aliații vor face totul pentru a ne sprijini interesul comun
Nicușor Dan:
- am discutat despre securitatea României și securitatea Alianței
- România este o țară sigur, chiar mai sigură
- am discutat despre programul Santinela Estului și Marea Neagră
- am discutat depsre provocările războiului hibrid și hub-ul de la Marea Neagră și despre sprijinul nostru pentru Ucraina
- am discutat despre dislocarea ed echipamente defensive SUA în România, dar și despre summitul NATO de la Anakara
- Anul trecut am cheltuit 2,2% din PIB pentru apărare. În bugetul de anul acesta ponderea va fi de 2,5% din PIB
- Domnul Rutte va participa la summitul B9 din luna mai de la București
- Cu SUA a fost vorba de o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o și pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem