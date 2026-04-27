Dominic Fritz nu știa că AUR și PSD pregătesc o moțiune de cenzură comună: Nici Nicușor Dan nu știa

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că la discuțiile de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan nu a fost abordată tema moțiunii de cenzură programată de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan: „Nu au fost abordate discuțiile politice. Cum a fost o discuție fără telefoane, noi am aflat când am ieșit de acolo, când mi-am luat din nou telefonul. În timpul discuției, care a durat două ore, nu s-a discutat despre acest lucru. Eu am aflat când am ieșit”, a spus Fritz, luni, la Digi24.

Nici Nicușor Dan nu știa detalii despre noua mutare a celor două partide, a mai spus Fritz.

Fritz, despre colaborarea AUR-PSD

„Jocul PSD este extrem de periculos. Toată lumea trebuie să înțeleagă foarte bine că nota de plată va fi plătită de români, din păcate. Deja sunt primele reacții în economie. Primul pas a fost făcut când PSD a votat moțiunea împotriva Dianei Buzoianu împreună cu AUR, atunci când au votat să nu se voteze Avocatul Poporului, deși am agreat asta. Se înscrie deja într-o direcție.

E complet lipsit de onestitate dacă politicienii PSD continuă să facă pe inocenții. Acum este evident că AUR este un instrument de a parca voturi pe care PSD vrea să îi atragă înapoi. Este un joc extrem urât și plin de minciuni al PSD și AUR.

Jocul dintre PSD și AUR era evident de mult timp, nu este o noutate, ceva șocant. Nou este că o fac pe față și își asumă. Sunt ușor surprins că AUR, așa de repede își arată cărțile și chiar vrea să fie în văzul tuturor 'idiotul util' al PSD-ului”, a mai spus Fritz.

El nu exclude varianta alegerilor anticipate: „Trebuie să vedem dacă una dintre variante este să ne întoarcem la popor și oamenii să ne spună. Nu cred că trebuie să fie exclus acest scenariu”, a adăugat președintele USR.

Fritz: Sper că PNL se va ține de cuvânt și nu-l va trăda pe Ilie Bolojan

Dominic Fritz a confirmat că îl susține 100% pe Ilie Bolojan: „Eu văd că PNL are o decizie foarte clară. Am o oarecare speranță fondată că PNL se va ține de cuvânt și nu-l va trăda pe Ilie Bolojan. Vreau să fie foarte clar: nu-l susțin pe Ilie Bolojan dintr-un entuziasm sau simpatie personală, chiar dacă mi-e simpatic. Nu este despre persoana Ilie Bolojan, ci despre capacitatea României și a Guvernului de a corecta greșelile care s-au făcut până anul trecut”, a mai spus el.

Temele abordate la Cotroceni

„A fost o discuție strict tehnică despre programele SAFE și PNRR, despre ce mai trebuie făcut. Au fost prezentări ale miniștrilor responsabili, care l-au informat într-un fel pe domnul președinte în prezența liderilor din fosta-actuala coaliție, nici nu știu cum să-i zic...

Președintele și-a exprimat așteptarea ca, indiferent de această criză, toată lumea să tragă și să nu pierdem acești bani. Vorbim despre peste 16 mld. de euro din SAFE și peste 10 mld. de euro din PNRR. Discuția de astăzi a fost, cred, încercarea președintelui de a izola aceste două mari teme cu mulți bani din spate de conflictul politic. A fost o întâlnire tehnică”, a mai spus Dominic Fritz.