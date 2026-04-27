Nicușor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE și PNRR
Data actualizării: 08:16 27 Apr 2026 | Data publicării: 08:15 27 Apr 2026

Autor: Anca Murgoci

imagine cu președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan are consultări, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE și PNRR, a anunțat, duminică, Administrația Prezidențială.

La întrevedere vor participa liderii Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România și ai Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Tema este implementarea programelor majore pentru România - SAFE, PNRR

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a menționat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Invitația vine după ce șeful statului a semnat demisiile miniștrilor PSD și propunerile de interimari din Guvern.

După declanșarea crizei politice prin retragerea de către PSD a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, șeful statului a avut și miercurea trecută consultări la Palatul Cotroceni cu formațiunile politice din coaliția de guvernare, la finalul cărora a arătat că reprezentanții acestora și-au afirmat disponibilitatea de cooperare în privința proiectelor esențiale pentru România în perioada următoare - aderarea la OECD, implementarea programelor SAFE și PNRR.

„Dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-au exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta!”, a transmis președintele după consultările de miercuri.

Cu o săptămână în urmă, România a intrat în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan. 

