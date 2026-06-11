Radu Burnete neagă că ar fi o variantă pentru funcția de premier dacă Guvernul Tomac nu trece de Parlament

Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Radu Burnete a respins informațiile potrivit cărora ar putea fi desemnat prim-ministru în cazul în care Guvernul condus de Eugen Tomac nu obține votul de învestitură în Parlament.

Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a transmis că informațiile potrivit cărora ar putea fi desemnat prim-ministru în cazul în care guvernul propus de Eugen Tomac nu obține votul Parlamentului reprezintă doar speculații de presă.

Acesta a explicat că președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac cu obiectivul clar de a forma majoritatea și un guvern stabil și și-a exprimat sprijinul pentru succesul acestei misiuni.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili”, a scris Radu Burnete pe pagina de Facebook.

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„Președintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri”

„Președintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale. Este de așteptat. Presa este liberă, iar proximitatea față de Președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația Președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijini”, a scris Radu Burnete.

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„Eugen, ai tot sprijinul meu!”

„Mi-aș dori ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament. Eugen Tomac și-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată și sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil cel puțin până când vor reuși să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. De la PNRR la apărarea țării, de la rating-ul de țară la reducerea deficitului și refacerea competitivității, de la cetățenii vulnerabili la cei deznădăjduiți și asaltați cu dezinformări avem prea multe urgențe și probleme ca să rămânem blocați doar în calcule politice, importante și ele.

Eugen, ai tot sprijinul meu!”, a mai scris Radu Burnete pe pagina de Facebook.