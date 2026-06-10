Prăpăd în județele aflate sub Cod Portocaliu de furtuni: Drumuri blocate, beciuri inundate și oameni prinși de viitură

Aproape jumătate de țară este sub Cod Galben de furtuni. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

Furtunile au provocat inundații în mai multe localități din zonele aflate sub Codul Portocaliu.

Ploile torențiale și furtunile puternice au afectat șapte județe din sud-estul României, unde grindina și cantitățile mari de apă au provocat inundații pe străzi și au creat probleme în mai multe localități.

Dâmbovița

În județul Dâmbovița, un bărbat a fost prins în timpul unei viituri și a fost salvat cu ajutorul unui elicopter SMURD. Totodată, în județul Tulcea, 12 localități s-au aflat sub avertizare Cod Roșu de vreme severă.

O intervenție deosebit de dificilă a avut loc în comuna Buciumeni, unde un operator de excavator a fost surprins de apele revărsate. Pentru a scăpa de furia viiturii, acesta s-a refugiat pe utilaj, fiind ulterior recuperat în siguranță de echipele de salvare sosite cu elicopterul.

Prahova

Trei drumuri judeţene, precum şi beciuri din mai multe localităţi prahovene au fost inundate în urma ploilor torenţiale de miercuri după-amiază, la faţa locului intervenind pompierii în sprijinul populaţiei.

Conform datelor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, în comuna Apostolache s-a acţionat pentru curăţarea unui drum afectat de scurgerile de apă şi aluviuni, dar şi pentru scoaterea apei dintr-un beci.

De asemenea, pompierii au intervenit în cazul altor şase beciuri inundate în comuna Surani (3), în satul Valea Dulce, comuna Podenii Noi (1), în oraşul Urlaţi (1) şi în comuna Şoimari.

În județul Prahova, localitățile Bertea și Ștefănești s-au confruntat cu acumulări rapide de apă după ploile abundente. Mai multe comune au fost vizate de avertizări Cod Portocaliu de ploi și grindină, iar culturile și grădinile localnicilor au suferit pagube în urma căderilor de gheață.

La Şoimari, a fost nevoie de ajutorul ISU şi pentru degajarea unei căi de acces afectate de aluviunile depuse în urma precipitaţiilor abundente.

Traficul rutier a fost afectat, miercuri seară, pe trei drumuri judeţene din Prahova din cauza apei care a acoperit carosabilul, ca urmare a ploii torenţiale.

Conform datelor transmise de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, în urma precipitaţiilor abundente şi a acumulării unor cantităţi semnificative de apă pe partea carosabilă, circulaţia rutieră a fost afectată pe următoarele sectoare de drum: DJ 102L, tronsonul din comuna Apostolache; DJ 233, pe tronsonul către localitatea Surani; DJ 100M, pe tronsonul către localitatea Cărbuneşti.

"Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto sunt sfătuiţi să evite deplasările care nu sunt urgente, iar în caz contrar, să respecte indicaţiile poliţiştilor şi să circule cu prudenţă", se arată în informarea IJP Prahova.

Echipaje de poliţie monitorizează permanent situaţia şi intervin pentru acordarea sprijinului necesar în zonele afectate, conform Agerpres.

Argeș

Avertizările meteorologice au vizat și mai multe localități din județul Argeș.

La Câmpulung Muscel, precipitațiile intense au dus la inundarea unor străzi, după ce într-un timp foarte scurt s-au acumulat cantități importante de apă.

București

Vremea severă s-a manifestat și în București, unde locuitorii din cartierul Rahova au surprins imagini cu grindina căzută în timpul furtunii.

Autoritățile au rămas în stare de alertă pe parcursul fenomenelor meteo extreme, intervenind în zonele afectate pentru limitarea efectelor produse de vremea rea.

Precizăm că toate aceste zone s-au aflat sub atenţionări nowcasting de Cod Portocaliu de averse torenţiale, descărcări electrice și grindină, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

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