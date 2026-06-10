Cod Portocaliu de averse torențiale și grindină. Cele două județe vizate

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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale,descărcări electrice și grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici și medii dimeniuni (1...3 cm), intensificări ale vântului și vijelii (rafale de 50...60 km/h).

Zone vizate: - Județul Prahova: Starchiojd;

- Județul Buzău: Calvini, Cătina;

Interval de valabilitate: 10 iunie, ora 16:20 - 10 iunie, ora 17:30.