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DCNews Stiri Cod Portocaliu de averse torențiale și grindină. Cele două județe vizate

Cod Portocaliu de averse torențiale și grindină. Cele două județe vizate

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 10 Iun 2026
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imagine cu furtuni furtuna
Sursa foto: Magnific

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale,descărcări electrice și grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici și medii dimeniuni (1...3 cm), intensificări ale vântului și vijelii (rafale de 50...60 km/h).

Zone vizate: - Județul Prahova: Starchiojd;
 - Județul Buzău: Calvini, Cătina;

Interval de valabilitate: 10 iunie, ora 16:20 - 10 iunie, ora 17:30.

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