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Robert Cazanciuc: Încrederea nu se câștigă prin promisiuni la televizor...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 11 Iun 2026
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Cazanciuc

De prea multe ori, distanța dintre politicieni și cetățeni se măsoară în ziduri instituționale, a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Însă datoria noastră, a celor care credem în valorile social-democrate, este să fim acolo unde pulsează viața reală: pe străzi, în piețe și în cartiere.

De ce? Pentru că doar privind omul în ochi poți să-i iei pulsul real, să-i asculți nevoile fără aroganță și să construiești soluții adaptate problemelor lui. Încrederea nu se câștigă prin promisiuni la televizor, ci prin prezență constantă și empatie autentică.

Iar dovada clară a acestui mod de a face politică o avem chiar în Capitală. O felicit pe colega mea, Ancuța Comănici, pentru realegerea în funcția de președinte al Organizației de Femei Social Democrate București! Apreciez determinarea și echipa extraordinară pe care o conduce.

 #OFSD București demonstrează zi de zi că solidaritatea nu este doar un concept teoretic, ci o realitate palpabilă.

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