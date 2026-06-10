Tomac l-a invitat pe Ciprian Ciucu în Guvernul său. Răspunsul primarului general al Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Eugen Tomac i-a propus liberalului Ciprian Ciucu să fie ministru în Guvernul pe care îl negociază în aceste zile cu partidele și formațiunile parlamentare. Primarul general al Capitalei i-a răspuns premerului desemnat de Nicușor Dan.

Eugen Tomac i-a propus liberalului Ciprian Ciucu să fie ministru în Guvernul pe care îl negociază în aceste zile cu partidele și grupurile parlamentare. Tomac a declarat, miercuri seara, că deși l-a propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării pe sociologul Vladimir Ionaș, acest portofoliu ar fi unul potrivit și pentru primarul general Ciprian Ciucu.

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri seara, că Ciprian Ciucu ar putea avea funcția de ministru al Dezvoltării în Executivul pe care îl conturează în aceste zile.

„Un anunț în premieră și sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună. Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație, profitând de întrebarea dumneavoastră”, a declarat Eugen Tomac, la B1 TV.

Replica lui Ciprian Ciucu pentru propunerea lui Eugen Tomac

„Vă mulțumesc pentru încredere domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică/administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor”, a scris Ciprian Ciucu pe o rețea socială.

Anterior, Ciprian Ciucu a spus despre Eugen Tomac că a avut întâlniri „prealabile, ascunse și neasumate cu PSD”. Primarul a mai zis de unde a tras această concluzie.

„Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi. Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris Ciprian Ciucu, pe o rețea socială.

Întrebat despre aceste afirmații ale lui Ciprian Ciucu, Eugen Tomac a declarat că se abțină să comenteze orice afirmații făcute de liderii politici pe care vrea să îi aducă la aceeași masă pentru a susține Cabinetul său. Totuși, premierul desemnat a zis că este dreptul său să propună pe cine consideră în Guvernul său.

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