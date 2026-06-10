PNL convoacă Biroul Politic Național, înaintea votului din Parlament pentru Guvernul Tomac

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

PNL a convocat Biroul Politic Național.

PNL covoacă Biroul Politic Național, joi, 11 iunie 2026. Anunțul partidului a venit astăzi, la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj partidelor politice, în contextul desemnării lui Eugen Tomac ca premier, care va solicita sprijinul în Parlament pentru formarea noului Guvern.

Precizăm că Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan anunțaseră zilele trecute că vor cere votul în Consiliul Politic Național, respectiv în Biroul Politic Național, pentru a decide dacă votează în Parlament pentru Guvernul Tomac.

PNL convoacă Biroul Politic Național

"Joi, 11 iunie 2026, începând cu ora 10:00 va avea loc ședința Biroului Politic Național. Ședința va avea loc în sala grupului PNL din Camera Deputaților (et. 2).

La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii municipiu reședință de județ și presedintii CJ care nu sunt membri BPN", a transmis PNL.

Premierul desemnat Eugen Tomac urmează să trimită lista miniștrilor, dar și programul de guvernare, către partidele politice în această seară, potrivit unor surse. Ulterior, până vineri, acesta urmează să trimită către Parlament componența viitorului Guvern, iar săptămâna viitoare să se prezinte pentru votul de încredere în fața aleșilor.

Nicușor Dan, reproș pentru partide

Președintele Nicuşor Dan a avut o scurtă declaraţie, miercuri, la Palatul Cotroceni, unde a anunțat că premierul desemnat Eugen Tomac va solicita sprijinul în Parlament pentru formarea noului Guvern. Totodată, Nicușor Dan a avut un mesaj pentru partidele politice.

"În urmă cu câteva zile, am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie sa aibă întâietate interesul țării", a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri, într-o scurtă declarație la Palatul Cotroceni.

"Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog, și atunci că am ales o persoană, cea mai potrivită - așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii, și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă" a mai spus Nicușor Dan, criticând totodată și tendința politicienilor de a privi spre următoarele alegeri electorale, avertizându-i că "până în 2028 se pot întâmpla multe".