Donald Trump, sunat direct din Iran, după ce SUA au reluat bombardamentele

Donald Trump, președintele american. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump dezvăluie că Teheranul l-a sunat direct și a avut o singură solicitare, în timp ce SUA au atacat din nou Iranul.

Președintele Donald Trump a dezvăluit miercuri că înalți oficiali iranieni l-au sunat direct pentru a solicita încetarea atacurilor americane, potrivit corespondentului șef de externe al Fox News, Trey Yingst.

Schimbul de replici, care marchează un moment rar și critic de angajament direct între Trump și conducerea Teheranului, a avut loc în timp ce președintele a declarat că Washingtonul a efectuat atacuri „violente” în cursul zilei.

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Președintele a declarat, de asemenea, pentru Fox News că operațiunea SUA a implicat desfășurarea a 49 de rachete Tomahawk alături de avioane de vânătoare care vizau sisteme radar și de apărare aeriană.

Se pare că atacurile au vizat poziții aflate la aproximativ 64 de kilometri în afara Teheranului și de-a lungul coastei de sud-vest a Iranului, în Golful Persic.

Trump a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să intensifice rapid acțiunile militare dacă Teheranul nu semnează în curând un acord pentru a pune capăt crizei.