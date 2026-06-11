Ilie Bolojan: Apreciez apelul la responsabilitate făcut de preşedintele Nicuşor Dan, dar ar fi fost mai bun înainte de moţiune

Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a reacţionat după ce preşedintele Nicuşor Dan a cerut responsabilitate din partea partidelor parlamentare.

"Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie sa aibă întâietate interesul țării", a declarat Nicuşor Dan miercuri seară.

Ilie Bolojan a venit cu răspunsul, joi, după şedinţa BPN a PNL, în care s-a decis nesusţinerea Guvernului Tomac.

"Înainte de moţiunea de cenzură, Partidul Naţional Liberal a adoptat două rezoluţii, comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate. Apreciez apelul domnului preşedinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru şi mai bun dacă un astfel de apel se făcea şi înainte de moţiunea de cenzură, în aşa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conştiente că am avut o coaliţie care, cu bunele şi relele ei, a funcţionat, că acel Guvern a scos România din fundătura în care era", a declarat Ilie Bolojan.