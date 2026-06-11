Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice Ilie Bolojan: Apreciez apelul la responsabilitate făcut de preşedintele Nicuşor Dan, dar ar fi fost mai bun înainte de moţiune

Ilie Bolojan: Apreciez apelul la responsabilitate făcut de preşedintele Nicuşor Dan, dar ar fi fost mai bun înainte de moţiune

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 11 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
ilie bolojan nicusor dan
Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a reacţionat după ce preşedintele Nicuşor Dan a cerut responsabilitate din partea partidelor parlamentare.

"Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie sa aibă întâietate interesul țării", a declarat Nicuşor Dan miercuri seară.

Ilie Bolojan a venit cu răspunsul, joi, după şedinţa BPN a PNL, în care s-a decis nesusţinerea Guvernului Tomac. 

"Înainte de moţiunea de cenzură, Partidul Naţional Liberal a adoptat două rezoluţii, comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate. Apreciez apelul domnului preşedinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru şi mai bun dacă un astfel de apel se făcea şi înainte de moţiunea de cenzură, în aşa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conştiente că am avut o coaliţie care, cu bunele şi relele ei, a funcţionat, că acel Guvern a scos România din fundătura în care era", a declarat Ilie Bolojan. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
nicusor dan
pnl
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice
Cele mai citite știri
Parteneri

x close