PSD cere partidelor să nu mai blocheze învestirea unui Guvern, pentru ca România să poată accesa banii din SAFE

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD transmite un mesaj tuturor partidelor din Parlamentului României şi cere încetarea blocajului în ceea ce priveşte învestirea unui Guvern.

"PSD solicită tuturor partidelor politice să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern pentru a nu compromite definitiv șansele României de a-și consolida capacitatea de apărare prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE).

PSD atrage atenția că, potrivit OUG 64/2007 privind datoria publică, inițierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE, reprezintă competența exclusivă a Guvernului României.

Parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competența de a iniția un astfel de proiect de lege. Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanțelor Publice. Însă Guvernul fiind demis nu are dreptul de a iniția niciun proiect de lege.

Prin urmare, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE.

Singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline, care să inițieze actul normativ.

Ca atare, partidele parlamentare, și mai ales cele care se declară pro-europene, au obligația să renunțe la orgoliile politice și să se angajeze în negocieri constructive pentru învestirea de urgență a noului guvern.

Perpetuarea blocajului politic, doar pentru prezervarea pozițiilor guvernamentale, reprezintă o abordare anti-națională și o amenințare deosebit de gravă la adresa securității României", transmite PSD printr-un comunicat de presă.

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