Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice PSD cere partidelor să nu mai blocheze învestirea unui Guvern, pentru ca România să poată accesa banii din SAFE

PSD cere partidelor să nu mai blocheze învestirea unui Guvern, pentru ca România să poată accesa banii din SAFE

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 10 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu sigla psd
Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD transmite un mesaj tuturor partidelor din Parlamentului României şi cere încetarea blocajului în ceea ce priveşte învestirea unui Guvern.

"PSD solicită tuturor partidelor politice să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern pentru a nu compromite definitiv șansele României de a-și consolida capacitatea de apărare prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE).

PSD atrage atenția că, potrivit OUG 64/2007 privind datoria publică, inițierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE, reprezintă competența exclusivă a Guvernului României.

Parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competența de a iniția un astfel de proiect de lege. Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanțelor Publice. Însă Guvernul fiind demis nu are dreptul de a iniția niciun proiect de lege.

Prin urmare, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE.

Singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline, care să inițieze actul normativ.

Ca atare, partidele parlamentare, și mai ales cele care se declară pro-europene, au obligația să renunțe la orgoliile politice și să se angajeze în negocieri constructive pentru învestirea de urgență a noului guvern.

Perpetuarea blocajului politic, doar pentru prezervarea pozițiilor guvernamentale, reprezintă o abordare anti-națională și o amenințare deosebit de gravă la adresa securității României", transmite PSD printr-un comunicat de presă.

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENŢA

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
guvern
parlamentul romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close