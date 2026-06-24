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DCNews Politica Partide politice Cătălin Predoiu subliniază paradoxul din PNL. Bolojan votează un guvern PSD, dar îi dă afară din partid pe cei care au votat Guvernul Veştea

Cătălin Predoiu subliniază paradoxul din PNL. Bolojan votează un guvern PSD, dar îi dă afară din partid pe cei care au votat Guvernul Veştea

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 24 Iun 2026
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lideri pnl predoiu bolojan ciucu motreanu
Lideri PNL - de la stânga la dreapta: Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan, Dan Motreanu. Sursa foto: Agerpres

Cătălin Predoiu, ministru interimar al Afacerilor Interne, subliniază un paradox în PNL, la doar 2 zile după ce Guvernul Veştea nu a trecut de votul Parlamentului.

Cătălin Predoiu arată cum liberalii "suspecţi de neloialitate" sunt îndepărtaţi din partid, în condiţiile în care Ilie Bolojan a declarat, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că ar susţine un guvern monocolor PSD. 

"Politica este arta posibilului

De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR. Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite.

În tot acest timp, în partid s-a discutat și s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD și că o perioadă în opoziție ar reprezenta cea mai bună opțiune pentru viitorul partidului. A fost o poziție susținută de conducere și de majoritatea colegilor. Eu am avut însă o altă convingere: în momente dificile pentru țară, responsabilitatea față de interesul public trebuie să primeze. La fel au spus și alți colegi. Evoluția contextului ne-a pus pe unii dintre noi în fața unei dileme dificile: să acționăm conform convingerii că țara are nevoie urgentă de un guvern sau să ne pliem convingerile în fața unui comandament partinic.

Cu atât mai mult, am privit cu interes schimbarea de abordare din ultimele zile, când conducerea PNL a decis să susțină formarea unui nou guvern. Dincolo de calculele politice inerente oricărei formațiuni, important este că s-a făcut un pas înainte pentru depășirea blocajului și pentru oferirea unui semnal de stabilitate către societate și către piețe. (Rămâne totuși faptul că cei care au votat un guvern care includea liberali sunt considerați suspecți de neloialitate, dar votarea unui guvern simplu PSD, chiar și cu condiții, este în regulă. E un paradox.)", a scris Cătălin Predoiu pe Facebook. 

"Nu a fost o conspiraţie contra PNL"

"Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare. În democrațiile consolidate, partidele își asumă atât rolul guvernării, cât și pe cel al opoziției, însă există momente cruciale și împrejurări excepționale care reclamă acțiuni de excepție față de regula de a ține cont de propriul interes de partid. La fel a fost anul trecut, când s-a format Coaliția prooccidentală din partide care, în mod tradițional, s-au confruntat politic.

Am ales să rămân consecvent convingerii că România avea nevoie urgentă de un guvern și că acest obiectiv trebuia să prevaleze. Alți colegi au procedat similar. Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid.

În momentul în care am votat, știam că guvernul nu va mai trece, pentru că nu existau voturile necesare în sală, dar am ales să subliniez, încă o dată, nevoia țării de a avea un guvern. Știam că votul meu nu poate contribui la validarea unui guvern, pentru că nu erau suficiente voturi ca să se valideze guvernul. La fel au procedat și ceilalți colegi din PNL care au votat pentru. La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins. Puteam să ne abținem de la vot și să evităm o discuție neplăcută cu partidul, dar am ales să ne spunem un punct de vedere până la capăt. E adevărat, implicit am făcut și o alegere de perspectivă, ținând cont de poziția partidului. În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date.

În același timp, consider că acei colegi care doresc să nu fie supuși sancțiunilor și o exprimă ca atare să aibă șansa unui dialog și a unui compromis cu partidul, în condiții rezonabile atât pentru ei, cât și pentru partid. Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului: cum să găsești o soluție politică într-o situație complexă, în care trebuie să conciliezi comandamente, repere și poziții aparent ireconciliabile. E puțin mai complicat decât să instigi partidul să dea oameni afară. Seamănă cu un dosar diplomatic de care m-am ocupat cândva, aparent insolvabil. Sunt convins că secretarul general va găsi rezolvarea", a mai explicat acesta.

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catalin predoiu
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ilie bolojan
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Comentarii (4)

Valter Cojman   •   24 Iunie 2026   •   12:16

Ilie Saracie Bolovan nu suporta ca cineva sa-l contrazica sau sa-i iese din cuvant.
Individul seamana perfect cu Hitler si Stalin si, chiar, cu Zelenskicare, si el, si-a anulat opozitia prin trimiterea unora in puscarie, prin desfiintarea mai multor televiziuni critice la adresa lui si prin scoaterea in afara legii a partidelor din opozitie.

Ivan   •   24 Iunie 2026   •   12:04

Românii cât de cât normali la cap nu au cum să-l priceapă pe Bolovan și pe cei din gașca lui, pentru că Bolovan are mintea afectată rău de tot și e dictator și în paranoia lui nu acceptă să fie contrazis și se crede de neînlocuit, el trăiește în filmul lui !!! În istoria României a mai fost cineva la fel ca Bolovan și a sfârșit rău de tot pe 25 decembrie 1989 dar, într-un fel nu a fost atât de rău ca Bolovan, pentru că dacă suntem obiectivi și corecți, azi românii și România încă se bazează foarte mult pe cea ce s-a construit sub conducerea lui Ceaușescu:. blocuri, hidrocentrale, termocentrale, centrala nucleară, rafinării, combinate de tot felul, căi ferate, drumuri și multe altele și toți conducătorii României care a fost după 1989 până în prezent, nu au reușit să facă nici măcar 10% din cea făcut Ceaușescu !

traian-traian   •   24 Iunie 2026   •   11:56

'brava' lui respect, cel mai politician basisto-blaga - ne -urmas a GUVERNULUI DE LA RASCOALA DE LA 1907 CARE A ORDONAT ARMATEI ROMANE DE TRAGE CU TUNURILE ASUPRA TARANILOR CARE TOATA AVEREA LOR ERA UN PIETIC DE PAMANT SI IZMENELE DE PE EI ,AU LUPTAT, AU SUFERIT,, AU PIERDUT DAR NATIUNEA ROMANA NU MERGE DUPA FRIT, IOHANIS, BOLOJAN,SIMION,SOSOACA, USR SE TOPESTE, AUR, APROPO ,CUM SA PRIMESTI UN OASPETE IN CASA SI SA -------FII PROSTUL PROSTULUI - GOLANUL ASEA NU A INVATAT NIMIC DE LA PUTIN,MACRON,TRAMP, IRANIANUL,ZELELENSKI ,ASTA DACA VINE CU UN AMIC 0 SERVESTE PE A SA DREPT SAVARINA DACA ERAM IN PARLAMANT, O INTREBARE? INSTITUTIA PARLAMENTARA SI CEA PREZINDENTIALA ESTE HOARDA ROMA A LU 'TURISTUL ASTA CARE MAI MULT STA IN PLAPUMA LU CARLIGEA-BRAILEANU, CARE DE ?STIE EL CUM SCOATE BANI DIN ??????????????? DAR ARE MAI MULTI DECAT BALAOACHESU CARE ?//////GIGI BECALI I-A ZIS IN EATA .ESTI UN MINCINOS PERVERS

Andrei   •   24 Iunie 2026   •   11:24

bolo ii sustine ca sa se razbuna pe psd pt motiune si sa-i toace marunt sa-i compromita inclusiv cu o motiune dupa fragezire

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