Cel mai mare risc pentru România: Marian Petrache indică problema pe care toți o ignoră / video

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România are nevoie urgentă de un proiect de țară și de o direcție clară de dezvoltare, consideră Marian Petrache.

Liberalul Marian Petrache a vorbit despre necesitatea unei reforme a statului și a explicat că România are nevoie de un proiect de țară și de o direcție clară de dezvoltare, susținută de toate partidele politice.

„Am aflat și eu cu surprindere, de la domnul Cocis, de la Forța Dreptei, că, în România, 87% din venitul fiscal al statului e folosit pentru plata pensiilor și salariilor la stat. Asta înseamnă că din 10 lei pe care îi ia statul din taxe și impozite, 9 lei sunt pentru pensii și salarii. Cu restul ce să mai faci? Zice: 'Păi restul de bani sunt fonduri europene, mai ales împrumuturi, cu care se mai mișcă ceva prin România'”, a spus Bogdan Chirieac.

„Am avut noroc cu fondurile europene, că altfel eram rău de tot. A mai tras administrația publică locală, a mai tras statul. E nevoie de o reformă a statului. Noi înotăm, dar nu știm unde înotăm. Are țara asta un proiect de țară? Mie mi se pare că România este un stat eșuat. Adică să nu știi încotro mergi...

De ce spun că trebuie început cu reforma clasei politice? Nu am nimic cu nimeni, dar să nu existe un proiect de țară? Oricât ar fi partidele de antagoniste, trebuie să se așeze la masă - e vorba de țara asta - și să cadă de acord pe anumite linii directoare de dezvoltare de care să nu te atingi, indiferent cine vine. Noi nu știm unde înotăm!”, a spus Marian Petrache.

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Cel mai mare minus și cel mai mare risc pentru România

De asemenea, liberalul a vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă România și a susținut că abandonul școlar reprezintă cel mai mare risc pe termen mediu și lung.

Potrivit acestuia, lipsa unei strategii de dezvoltare a dus la pierderea avantajelor economice și la accentuarea dezechilibrelor comerciale.

„Mediocritatea este cuvântul de ordine. Nu știu ce instituții au făcut o analiză la 20 de ani de la integrarea europeană, plusuri și minusuri. Au constatat că cel mai mare minus și cel mai mare risc pentru România, pe termen mediu și lung, este abandonul școlar.

După Revoluție, am avut un avantaj competitiv extraordinar: salarii mici și o forță de muncă înalt calificată și ne-am bătut joc de România, fără să avem o linie directoare clară. Acum am ajuns la un deficit de cont curent care ne creează probleme și care nu știu cum va fi acoperit în perioada următoare, având în vedere că noi exportăm cel mai mult cereale, dar nu facem nimic din cereale, și pe urmă importăm produse finite”, a spus Marian Petrache la DC News.

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