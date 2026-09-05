Florin Barbu cere plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. "Fără agricultură, România nu are siguranţă"

Sursa: Agerpres

Florin Barbu, ministru al Agriculturii până la moţiunea de cenzură din luna mai, cere plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoriei.

Florin Barbu spune că fermierii români nu mai au nevoie nici de promisiuni, nici de experimente, ci de un Guvern care să înţeleagă că fără agricultură, România nu mai are siguranţă. Conform acestuia, agricultura nu poate supravieţui dacă fermele sunt împinse spre faliment, iar producătorii români sunt sufocaţi de costuri.

"Bolojan trebuie să plece înainte să pună definitiv agricultura românească pe butuci.

Fermierii noștri nu mai au nevoie de promisiuni și de experimente, au nevoie de sprijin real și de un Guvern care să înțeleagă un lucru simplu, și anume că, fără agricultură, România nu are siguranță.

Românii vor hrană sănătoasă, produsă aici, acasă. Vor să găsească pe rafturi lapte românesc, carne românească, legume, fructe și produse făcute de fermierii și procesatorii noștri.

Dar asta nu se poate întâmpla dacă fermele sunt împinse spre faliment, dacă producătorii români sunt sufocați de costuri și dacă statul stă neputincios în timp ce importurile iau locul produselor noastre.

Nu putem accepta asta!

România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii și să apere agricultura, industria alimentară și producția românească.

Iar PSD este pregătit să își asume guvernarea, să punem din nou fermierul român în centrul politicilor publice, să producem mai mult aici, să procesăm mai mult aici, așa încât România să le poată oferi oamenilor hrană bună, sănătoasă și românească", a scris Florin Barbu pe Facebook.

PSD a avut un mesaj similar vineri, 4 septembrie

Partidul Social Democrat, prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu, a transmis vineri că fiecare zi fără un Guvern cu puteri depline înseamnă mai multă presiune pe firme, pe economie, dar şi pe oameni.

"România are nevoie de un Guvern cu puteri depline.

O arată inclusiv datele publicate astăzi de INS: vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele șapte luni ale anului. Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente!

Se uită de două ori înainte să pună ceva în coș. Iar familiile renunță la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, și le permiteau.

Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România.

Au trecut deja patru luni de interimat, calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa.

Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri.

PSD este pregătit să construiască o majoritate.

PSD a demonstrat că știe să guverneze.

De aceea, PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere.

În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea.

PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.

Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză”, se arăta în mesajul postat pe pagina de Facebook a PSD.