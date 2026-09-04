Singurul senator USR de Galaţi, George Ştefănache, a demisionat din partid. Critici la adresa partidului

Sursa: Facebook George Ştefănache

George Ştefănache, singurul senator USR de Galaţi, a demisionat din partid şi a lansat critici dure. Acesta spune că la Galaţi valorile USR se estompează, iar filiala locală este dominată de inactivitate "asumată".

"Am demisionat din USR.

Voi activa o perioadă ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic, continuând să-i reprezint pe gălățeni în Parlamentul României, în deplină concordanță cu jurământul depus.

​Există momente în care drumul personal se desparte de drumul unei organizații, iar această despărțire nu vine niciodată ușor.

Nu pentru că ar lipsi argumentele, ci pentru că există o loialitate firească față de oamenii alături de care ai mers, față de efortul depus, față de speranțele împărtășite", a scris George Ştefănache pe Facebook.

Senatorul dă vina pe estomparea valorilor USR în Galaţi şi pe inactivitatea filialei locale

George Ştefănache şi-a explicat demisia din partid şi dă vina pe estomparea valorilor USR în Galaţi, dar şi pe inactivitatea "asumată" a filialei locale.

"Vine un timp în care îți dai seama că ritmul tău interior nu mai coincide cu ritmul structurii politice din care faci parte.Că preocupările tale sunt tot mai mult despre oameni, iar preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine.Că societatea se mișcă, se schimbă, cere răspunsuri, iar mecanismele interne rămân blocate într-o altă viteză, într-o altă logică, într-o altă lume, idealizată, dar neactualizată.

​Chiar dacă la nivelul central al USR există o preocupare intensă de păstrare a unor valori „asumate”, aceasta se diluează în teritoriu, până la estompare, așa cum este cazul la Galați. Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea „asumată” a structurii politice locale din care deja am făcut parte.

Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul - mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați.

La Galați, din partea USR Galați vor trebui să candideze useriști gălățeni, dar nu doar pentru a încărca listele electorale", a mai scris senatorul.

"Plec pentru că nu vreau să devin spectatorul propriei mele tăceri"

"Trăiesc de ceva vreme intr-o dilemă - să rămân, sperând că voi putea schimba ceva din interior, sau să plec, pentru a nu deveni complice la stagnare sau la contaminarea cu ceea ce nu doar declarativ mi-am asumat să combat ?...

​Pentru mine, răspunsul începe cu o întrebare simplă:

„Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”

​Dacă răspunsul devine neclar, dacă vocea interioară începe să se stingă, dacă valorile care m-au adus aici nu mai găsesc loc să respire, atunci plecarea nu mai este o ruptură ci o necesitate.

Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele, dar mai ales față de gălățenii cărora le-am promis că le voi schimba viața în bine dacă mă vor investi cu votul lor și cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galați.

​Nu plec din orgoliu.

Nu plec din supărare.

Nu plec pentru că am obosit.

​Plec pentru că nu vreau să devin spectatorul propriei mele tăceri.

Plec pentru că nu vreau să validez prin prezență ceea ce nu mai pot susține prin conștiință.

Și, mai ales, plec animat de speranța ca drumul meu politic nu se închide aici.

El va continua acolo unde pot rămâne autentic, lucid și util pentru Galați.

Și unde pot rămâne în continuare de partea corectă a Istoriei", a completat George Ştefănache.

USR Galaţi a reacţionat şi spune că George Ştefănache s-ar putea duce la AUR

USR Galaţi, prin vocea preşedintelui Bogdan Rodeanu, spune că senatorul George Ştefănache ar putea intra în rândurile partidului AUR, după demisia din USR.

"Senatorul USR Galați și-a anunțat public demisia din partid.

Nu este o surpriză pentru noi. De mai bine de un an și jumătate știam că acest moment va veni. Singura necunoscută era când. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, escaladarea discursului său de autovictimizare, a anunțat clar deznodământul pe care îl anticipam de mult.

Cât despre ce urmează, nu credem că traseul său duce nici spre PSD, nici spre PNL.

Probabil va urma o perioadă de „independent”, după care îl vom regăsi într-o structură „suveranistă”, mai nou înființată.

În fond, în politica românească, „independența” este uneori doar stația de tranzit dintre partidul din care pleci și partidul în care ai decis de multă vreme să ajungi", se arată în postarea de pe Facebook a USR Galaţi.