Dominic Fritz, rezerva lui Ilie Bolojan la prezidențiale? Analiza lui Bogdan Chirieac

Imagine cu Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Relaţia dintre PNL şi USR a părut tensionată după ce liberalii au votat în Parlament legea ANI, care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timişoarei. Analistul politic Bogdan Chirieac spune, însă, că lucrurile stau exact pe dos.

După ce liberalii au votat, în Parlament, legea integrităţii, relaţia dintre PNL şi USR părea tensionată, iar alianţa agăţată de un fir de aţă. Analistul politic Bogdan Chirieac spune, însă, că lucrurile stau exact pe dos, iar USR-izarea PNL-ului face legătura dintre cele două partide "indestructibilă".

"În opinia mea, legătura dintre PNL și USR este indestructibilă, fiindcă USR a colonizat PNL-ul. Deci PNL-ul s-a „userizat”, ceea ce este o aberație doctrinară. PNL-ul normal este un partid de dreapta, în timp ce USR-ul este un partid de extremă stângă. Vedeți bine că și ultimele numiri de la sectoarele din București, făcute de Bolojan, sunt practic cu simpatizanți USR, ca să nu spun altceva. Deci nu, legătura este indestructibilă", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Chirieac a criticat discursul lui Dominic Fritz. "Zonă profund demagogică"

Dominic Fritz a numit amendamentul care l-a lăsat fără mandatul de primar drept "legea anti-Timişoara". Bogdan Chirieac se declară surprins de atitudinea lui Dominic Fritz şi spune că discursul preşedintelui USR intră într-o "zonă profund demagogică".

"Am o ușoară dezamăgire, vorbesc despre ai mei, despre USR-iști, și despre reacția domnului Dominic Fritz. S-a lamentat, ca să spun așa, și a chestionat legea „anti-Timișoara”. De ce? Pentru că Dominic Fritz egal Timișoara, egal România, egal Planeta Pământ? E mult, e mult. Ca un om cu educația sa și capabilitățile sale excepționale să se dedea într-o zonă de discurs profund demagogică mi se pare puțin gândit, ca să spun așa. Faptul că Dominic Fritz a reacționat așa înseamnă că are mai mult de pierdut decât o funcție de primar", a mai declarat Bogdan Chirieac.

Dominic Fritz, rezerva lui Ilie Bolojan la alegerile prezidenţiale

Dacă Ilie Bolojan s-a erijat deja drept în principalul candidat al dreptei politice la viitoarele alegeri prezidenţiale, Bogdan Chirieac opinează că Dominic Fritz ar putea fi rezerva acestuia. Preşedintele USR ar putea profita exact de victimizarea provocată de legea integrităţii. Iar în 2030 va putea candida, pentru că interdicţia îi expiră.

"Nu cred că au fost nici probleme între Bolojan și Fritz, să știți. Cred în continuare că drept candidat la președinția României va rămâne domnul Ilie Bolojan, talonat de domnul Dominic Fritz. Domnul Dominic Fritz este rezerva pentru viitoarele alegeri prezidențiale.

Bolojan își va face o campanie furibundă. El va pleca la jumătatea lui septembrie de la Palatul Victoriei și va veni un alt premier — că-i Ciucă, că-i Grindeanu, o să vedem în zilele următoare. Dar el își va face o campanie din opoziție furibundă, punând toate nefericirile și toate nenorocirile pe care le-a comis în ultimul an, de când e premier, pe seama noului guvern. Vom vedea ce va urma", a completat Chirieac.

Adrian Toni Neacşu a făcut calculele. Dominic Fritz poate candida la alegerile prezidenţiale

"Legea integrității promulgată azi de Nicușor Dan a fost publicată tot azi în Monitorul Oficial.

Acum putem face calculele.

Intră în vigoare la 3 zile, adică pe 31 august, luni, iar cele 30 zile pentru cei cărora le încetează de drept mandatul de ales, cam 25 de persoane, se împlinesc pe 29 septembrie.

30 septembrie e prima zi în care Dominic Fritz nu mai poate merge ca primar la Primăria Timișoara, indiferent când va emite prefectul ordinul prin care va constata încetarea de drept, prin efectul legii, a mandatului. Nu va demisiona pentru că atunci ar pierde dreptul de a mai contesta în justiție, internă sau, indirect, prin intermediul Tribunalului Timiș sau CA Timișoara, la CJUE.

Atacarea ordinului prefectului în instanță nu suspendă încetarea mandatului de primar, întrucât acesta nu e constitutiv de drepturi, ci doar declarativ. Altfel spus, Dominic Fritz se va judeca în calitate de simplu cetățean și locuitor al Timișoarei.

Potrivit legii, în termen de 90 zile ar trebui să aibă loc alegerile parțiale pentru postul vacant de primar.

Dominic Fritz nu mai poate candida la alte alegeri, de orice fel, până în 30 septembrie 2029.

O poate face totuși la alegerile prezidențiale din 2030", a scris avocatul Adrian Toni Neacşu pe Facebook la finalul săptămânii trecute.