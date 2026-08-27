Daniel Zamfir îi răspunde lui Dominic Fritz. "Senatorul necunoscut Daniel Zamfir îţi aminteşte câteva lucruri, dle Fritz"

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Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, îi dă replica preşedintelui USR Dominic Fritz, după ce acesta din urmă l-a numit pe Zamfir "senator necunoscut".

Daniel Zamfir îi spune, astfel, lui Dominic Fritz tot ce a realizat din postura de parlamentar, dar îi transmite şi un mesaj: "veți pleca de pe meleagurile bănățene".

"S-a străduit dl. Fritz să spună ceva rău despre mine și a găsit formula: «un senator necunoscut» căruia nu-i răspunde.

Sigur, pentru toți „fritzii” de pe planetă, nu contează ce faci pentru oameni și ce lași în urma ta. Contează câtă gargară veninoasă faci, câtă ură răspândești în societate și cât de bine reușești să-i împarți pe oameni în „buni” și „răi”, ca să devii cunoscut.

Așa că, „senatorul necunoscut” Daniel Zamfir îți amintește, dle. Fritz, câteva lucruri:

Am inițiat și am dus, deloc ușor, lupta în Parlament pentru Legea dării în plată, care a scos multi români din sclavia bancilor..,

Am dus lupta pentru Legea leasingului auto, pentru a pune capăt unor abuzuri care îi afectau pe cei care își cumpărau mașini în leasing.

Am inițiat și susținut legea care plafonează dobânzile excesive practicate de IFN-uri și care a venit în sprijinul oamenilor sufocați de costurile unor credite.

Am dus mai departe Legea prosumatorului, pentru ca românii care își produc singuri energia să aibă reguli mai echitabile.

Dar înțeleg că nu știai. Nu erati pe meleagurile noastre și, probabil, nici nu v-a interesat.

Măcar de legea care permite continuarea hidrocentralelor începute și blocate ani de zile ati auzit?

Sau nici de bătălia de patru ani pe care am dus-o în Parlament pentru ca aceste investiții să poată fi finalizate?

Toate argumentele mele pentru continuarea hidrocentralelor au fost atunci ironizate și catalogate de colegii tai ca fiind „zamfirisme”.

Astăzi, ele au devenit lege.

Asta este diferența dintre gargară și muncă.

Dintre propagandă otravita și rezultate.

Dintre a vorbi despre oameni și a face ceva concret pentru ei.

Așa că, dle. Fritz, dacă acesta este criteriul după care măsurați oamenii, vă înțeleg.

Asa gandesc neomarxistii.

Eu prefer să rămân „senatorul necunoscut” care lasă ceva în urmă, decât politicianul foarte cunoscut doar pentru scandal, etichete și cantitatea de vrajba si venin pe care le raspandeste.

Iar în ceea ce vă privește, vă spun exact cum le-am spus și alor tai ieri, în Parlament:

Drum bun și cale bătută… către orice destinație.

Pentru că am un presentiment că, nu peste mult timp, veți pleca de pe meleagurile bănățene”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.