Avocata Claudia Postelnicescu, fost membru USR, îi spulberă speranţele lui Dominic Fritz, după scrisoarea PPE-RENEW către CE

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Claudia Postelnicescu, fost membru USR, spulberă speranţele USR şi ale lui Dominic Fritz după scrisoarea trimisă de PPE şi Renew Europe către Comisia Europeană, prin care cer suspendarea fondurilor PNRR României după adoptarea legii ANI.

Liderii europeni ai PPE şi Renew Europe au cerut, într-o scrisoare, Comisiei Europene să suspende fondurile PNRR României din cauza amendamentului Fritz din legea integrităţii. Avocata Claudia Postelnicescu, fost membru în USR, spune că şansele de victorie sunt inexistente, şi asta pentru că "oricine a avut contact cu Comisia Europeană ştie câteva lucruri simple, dar evidente".

Astfel, Claudia Postelnicescu spune că "Comisiei nu îi pasă ce plângeri fac diverși actori politici din statele membre. Ea solicită rapoarte de la delegațiile CE, de la ambasadori, de la instituții. Jalba în proțap pur și simplu nu funcționează.

Comisiei i se rupe dacă un stat membru se auto-sabotează sau pierde bani. All the better, mai puține bătăi de cap".

CCR a decis că amendamentul Fritz e constituţional. CE nu poate constata altceva

"Comisia, când primește o plângere precum cea a Renew-PPE, pe cazul Fritz - care în mod bizar s-a prezentat ca cetățean german, nu am înțeles această alegere - se uită la speță din perspectivă instituțională: ce contestă ăștia? O decizie CCR? Wow. Fuck off, se gândește, chiar dacă nu se exprimă. Motivul fiind simplu: rule of law. Nu interesează pe nimeni explicațiile tale aiuristice că PSD controlează CCR, ca UDMR a trădat cauza nobilă a pro-europenismului balcanic, doar când ne convine nouă, că ești mic și ai greșit - ci facts. CCR a pronunțat o decizie. The fucking Constitutional Court of Romania. End of story, good bye. Apoi, se uită și că mai ai încă 2 decizii ale unor instanțe, din nou, rule of law. Dacă USR avea mai mulți judecători simpatizanți în CCR poate era invers, dar USR ar fi procedat fix la fel ca PSD, pentru interesul propriu, nu se zbate nimeni pentru principii universal aplicabile și standarde juridice", a mai spus avocata.

"Nu e vina nimănui, decât a ta"

Claudia Postelnicescu vine şi cu un mesaj clar pentru Dominic Fritz, căruia îi atrage atenţia că dă dovadă de "misecuvinism arogant".

"Misecuvinismul arogant de care dă dovadă Fritz - să piardă România 770 milioane euro, dar să își păstreze el mandatul - e absolut grețos. Who the fuck are you?! Nu e vina nimănui decât a ta că ai semnat niște acte pe care nu trebuia să le semnezi și era atât de simplu să delegi unui viceprimar.

Văicăreala și victimizarea permanentă la care recurge USR denotă că ei nu au înțeles nici după 10 ani ce înseamnă leadership autentic și cât de mult contează să te ții de niște principii. Ai greșit, fă un pas în spate, decent, că nu ești vreo valoare nemaivăzută, ești un tip banal în mediocritatea ta, nu ai nimic special, ți-ai construit un fals mit de mare politician că ai fost intern 6 luni la un fost președinte german, în rest ai avut un miniscul ONG inactiv în Timișoara și ai trăit pe banii soției aproape toată viața ta. Să fim scutiți de fanfaronada imposturii cronice și mitologiei penibile în care se scaldă toată clasa politică, de la stânga la dreapta, reformatori și borfași cronici.

Discursul USR/Fritz frizează cel mai indigest populism și atac la statul de drept. Așa cum este el acum. Nu ne convine componența CCR și modul în care sunt numiți judecătorii? Foarte frumos, schimbați. Puteați lupta încă de acum 10 ani pentru modificarea Constituției. Ați preferat să veniți cu pseudo-idei, livrate de niște imbecili fără știință de carte, precum cea cu fără penali în funcții publice, sortită eșecului de la nașterea ei, că știu a cui a fost ideea, un IT-ist din siajul lui Clotilde, dornic să se afirme și el în partid cu ceva. Ați luat o pseudo-idee și ați înghițit-o pe nemestecate, deși vi s-a spus de către juriști că e o aberație legală. La fel ați făcut și cu imbecilitatea lui Polițeanu numită ”oameni noi în politică”, menită să îi ofere lui capital politic în USR, altă gălușcă înghițită pe negândinte, dar i-ați pus covor roșu în partid altui impostor, cu un caracter absolut infect. Șamd", a mai scris ea.

Scrisoarea strică imaginea României?

"Imaginea pe care România o lasă la nivelul Comisiei Europene este aceea a lipsei crase de competență și inteligență politică, de habarnism și oportunism și, în ultimă instanță, de trădare a unor interese naționale. Banii României nu trebuie să depindă de ego-ul unui politician slab, indiferent cine e el și cum îl cheamă. Interesele țării trebuie să fie deasupra intereselor personale și de partid. Dar Fritz și USR au o mentalitate tipic narcisic grandomană: noi suntem deasupra, noi contăm mai mult, dă-i naibii pe români. Je suis le roi.

Comisia caută, prin varii canale diplomatico-politice, oameni rezonabili cu care să poată discuta, tu vei fi scos din orice ecuație serioasă, pentru simplul motiv că ești imbecil.

Să lovești non stop în rule of law și instituții nu faci decât să le slăbești. Dacă, prin nu știu ce anomalie, vor mai ajunge oamenii tăi miniștri prin ele să nu te mire dezgustul cu care sunt tratați de cetățeni, pentru că tu ai contribuit semnificativ la această atitudine", a mai spus Claudia Postelnicescu.

În încheiere, avocata îşi manifestă convingerea că Ilie Bolojan a primit deja aceste mesaje, motiv pentru care PNL a şi votat legea ANI în Parlament.

"Sunt absolut convinsă că Ilie Bolojan a primit mesajele de mai sus, pe canale informale, direct din Bruxelles, drept urmare schimbarea lui radicală de abordare privind legea integrității. Pentru că așa se face politică, pragmatic, nu cu ifose de divă neînțeleasă, căreia i s-a luat tronul și bate din picior în drum spre beci", a completat Claudia Postelnicescu.