PSD preia inițiativa executivă în Parlament: Pachet masiv de măsuri pentru români, deblocate după demiterea Guvernului Bolojan

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Partidul Social Democrat a rezolvat astăzi în Parlament mai multe probleme majore de ordin executiv, care nu mai pot fi abordate de un guvern demis, cu atribuții limitate. Parlamentarii PSD au inițiat și au votat mai multe măsuri importante pentru sectorul energetic, pentru fermieri și în domeniul transporturilor.

Potrivit Partidului Social Democrat, preluarea la nivel parlamentar a acestor măsuri executive a fost necesară pentru depășirea blocajului guvernamental întreținut de prim-ministrul demis, Ilie Bolojan.

Astfel, prin votul PSD, au fost eliminate o serie de constrângeri privind sursele de încălzire pentru consumatorii casnici. Nu va fi obligatorie înlocuirea sobelor, nu se vor interzice centralele de apartament, iar lemnul de foc va putea fi utilizat în continuare de cele 3,5 milioane de gospodării care depind de această sursă de energie. Prin reglementările promovate de parlamentarii PSD, România îndeplinește jalonul aferent din PNRR și va putea încasa 1 miliard de euro din banii europeni.

De asemenea, pentru prima oară statul român își exercită dreptul prioritar la achiziția gazelor naturale extrase din Marea Neagră, în baza unei reglementări introduse de PSD, în anul 2022, prin amendarea Legii Offshore. Astăzi, Parlamentul a autorizat Guvernul să exercite dreptul de preempțiune pentru achiziția gazelor naturale ce vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep, de către OMV Petrom, în următorii șapte ani. Fără această inițiativă PSD, astăzi toate aceste resurse ar fi fost vândute în totalitate la export, iar România ar fi rămas expusă în plină criză energetică!

Fermierii care așteptau măsuri de sprijin din partea guvernului demis, au primit astăzi soluțiile în Parlament. Parlamentarii PSD au votat în favoarea crescătorilor de suine și bovine, adoptând scheme de ajutor de stat de aproximativ 70 de milioane de euro.

Tot cu votul PSD a fost salvată situația operatorului de trafic aerian Romatsa. Parlamentul a adoptat un mecanism care va asigura finanțarea cheltuielilor de funcționare, astfel încât compania să nu pună lacătul pe ușă, iar avioanele să poată funcționa conform programului obișnuit.

Nu în ultimul rând, parlamentarii PSD au inițiat și au votat un amendament care va direcționa către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere toți banii încasați din rovignetă și din noua taxă Toll.ro, percepută autovehiculelor care transportă marfă. Astfel, CNAIR va dispune de resursele financiare necesare pentru întreținerea rețelei naționale rutiere și în special a drumurilor de mare viteză care s-au dezvoltat substanțial în ultimii 5 ani.

Sorin Grindeanu: Voi convoca sesiuni extraordinare la Camera Deputaţilor de câte ori este nevoie

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că va convoca sesiuni extraordinare de câte ori va fi nevoie, pentru a se adopta legi importante pentru ţară.

"Parlamentul a adoptat astăzi măsuri importante pentru sectorul agricol, pentru transporturi şi, de asemenea, sectorul energetic. Practic, noi am reparat în fiecare zi a acestei sesiuni extraordinare ceea ce Guvernul şi premierul demis nu pot decide sau nu pot să o facă. Sunt măsuri absolut necesare care ţin de viaţa de zi cu zi a românilor şi a economiei româneşti. Îmi doresc ca toate eforturile Parlamentului din această perioadă, care se traduc, până la urmă, în miliarde de euro salvate pentru România, să cântărească decisiv în decizia agenţiilor de rating privind starea economiei. (...) România nu poate să stea pe loc. Tocmai de aceea, în dialog şi cu celelalte grupuri politice, voi convoca sesiuni extraordinare de câte ori este nevoie, fiind Cameră decizională, în general. O să aşteptăm după voturile din Senat, dar voi convoca de câte ori este nevoie, astfel încât, în acelaşi ritm în care am fost şi în această săptămână, să putem să adoptăm legi", a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, ţara noastră are nevoie de încredere pe toate planurile, mai ales în ochii investitorilor.

"Actualul Guvern planează în zona nelegalităţii. Nu o spun eu, o spun clar instanţele. Curtea de Apel deja a decis - şase din 11 Hotărâri de Guvern care au fost contestate au fost, prin decizie, suspendate şi aşteptăm hotărârile pentru restul de cinci. De aceea, am insistat că toate politicile noi şi strategiile să ajungă în Parlament ca proiecte de lege. Suntem dispuşi, facem sesiuni extraordinare şi adoptăm legi. Toate deciziile, până la urmă, arată că Parlamentul lucrează aproape la foc continuu. Săptămâna viitoare, de exemplu, Senatul deja a convocat, aşa cum bine ştiţi, o sesiune extraordinară. Cu toate acestea, astăzi când vorbim, România riscă să piardă peste 1,5 miliarde de euro din PNRR. De ce? Din punctul nostru de vedere, din cauza a doi oameni care au luat ţara şi legile pe persoană fizică. Unul crede că rămâne primar, (...) iar cel de-al doilea insistă să rămână premier, chiar şi demis, şi a reuşit să scoată aproape toată România în stradă. Aştept de la Ilie Bolojan legea salarizării", a completat lidetul PSD.