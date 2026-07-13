Ilie Bolojan spune că pot fi alegeri anticipate în toamnă sau primăvara lui 2027. Răspunsul lui Sorin Grindeanu

Președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (s); președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan (d). Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ilie Bolojan a declarat că alegerile anticipate ar putea fi organizate în toamnă sau în primăvara viitoare. Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a venit cu replica.

"În toate democraţiile din lumea asta, când se constată că nu e posibilă funcţionarea într-o formulă cât de cât stabilă a unui Guvern pe baza rezultatelor alegerilor parlamentare, asta e formula la care s-a recurs în aproape toată Europa. Nu cred că modelul Bulgariei e cel mai bun. Dar ei nu au avut situaţia noastră bugetară şi nu au fost puşi în situaţia să facă corecţii puternice. Dar dacă nu se va găsi înţelepciunea să se iasă din această situaţie, pe care nu noi am creat-o, atunci în mod evident nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Sunt tot felul de interpretări, comentarii, legate de mecanismele stabilite la nivel parlamentar pentru a le organiza. Poate fi un acord politic pentru asta. Dacă nu se va ajunge la o soluţie, cred că alegerile anticipate pot fi luate în mod serios în calcul.

Nu pot dau eu un anumit termen. Dacă nu funcţionează nicio înţelegere, la un moment dat poate fi luate în calcul, în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor", a declarat Ilie Bolojan la B1 TV.

Replica lui Sorin Grindeanu. "Dacă nu e o bucurie, dă-te la o parte"

"Dl Ilie Bolojan a declarat că ia în serios organizarea de alegeri anticipate în această toamnă sau cel mai târziu în primăvara anului viitor. Să înţeleg că stăm cu domnul Bolojan la Palatul Victoria până în primăvara anului viitor?", a întrebat Victor Ciutacu în emisiunea Punctul Culminant de la România TV.

"Este omul care se agaţă de scaun şi care stă lipit acolo. Inclusiv azi a spus că este o perioadă în care nu e o bucurie să fii prim-ministru. Păi dacă nu e o bucurie, dă-te la o parte! A tăcut!", a răspuns Sorin Grindeanu.