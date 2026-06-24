Adrian Veştea a făcut o singură greşeală înainte de votul din Parlament, zice Kelemen Hunor

Premierul desemnat Adrian Veștea, în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Guvernul propus de Adrian Veştea nu a trecut de votul Parlamentului. 189 de parlamentari au votat pentru, 23 împotrivă, iar PNL, USR, UDMR şi AUR au ieşit din sală.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a subliniat greşeala făcută de Adrian Veştea chiar în ziua votului din Parlament.

"Domnul Veştea n-a înţeles prea mult ce are de făcut şi care sunt liniile roşii. El era premierul desemnat, cu cine s-a consultat, nu ştiu. Dar dacă Simion zice "Hai că te aştept la sediu" şi tu te urci în maşină şi te duci acolo cu doi miniştri, cu Sorin Cîmpeanu şi cu Bogdan Ivan, înseamnă că ai o dorinţă extraordinară, fără nicio limită, să obţii voturi pentru a învesti Guvernul. Deci a fost o greşeală fulminantă. Şi ce înseamnă pentru noi? Eu am vorbit de banalizarea răului şi de a accepta foarte uşor să introduci în viaţa contemporană şi în viaţă acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea scrisă de Hannah Arendt - pentru că eu de acolo am plecat, n-am spus numele autoarei şi la ce s-a referit ea (...). De fiecare dată, răul este acceptat prima oară ca o bucăţică cu care poţi să trăieşti. Ai şi argumente raţionale - "putem accepta, putem ţine sub control". După care vine iarăşi un pas şi iarăşi un pas şi, la un moment dat, te trezeşti că asta face parte din viaţa ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă şi de aceea am spus că am intrat într-o nouă epocă, s-a terminat acea perioadă de 35-36 de ani de după Revoluţie, despre care ştim cum a fost sau putem explica, putem analiza, dar nu ştim ce ne aşteaptă. Când tu accepţi - şi aici a făcut greşeala fulminantă Adrian Veştea - să mergi la AUR şi să accepţi răul, aproape de tine, înseamnă că ai trecut linia roşie, ai intrat într-o altă etapă. Nimeni nu a făcut asta atât de evident, nici măcar în perioada în care PRM era într-o formă bună, ca să spun aşa", a afirmat Kelemen Hunor la RFI.

Ce urmează pentru România

"Şi noi vom afla din mers, mai ales că în acest moment este o reaşezare a forţelor politice globale şi România, din acest punct de vedere, este o ţară mică, vulnerabilă, expusă, la periferie. (...) Şi reaşezarea plăcilor tectonice va dura. Vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în Ucraina, în relaţia transatlantică - şi aici trebuie să ne pregătim, că americanii se vor dezangaja încet, încet sau chiar mai rapid decât ne aşteptăm noi. Şi UE, Europa, stă, ce face? România ce face? Deci, din acest punct de vedere, am intrat într-o pădure şi noi n-avem nici hartă, poate nu avem nici busolă şi trebuie să ieşim din pădure la un moment dat", a punctat el.

Potrivit acestuia, "George Simion are talentul de a aduna voturile oamenilor nemulţumiţi şi de a ţine AUR în poziţia în care a rămas, după o zi întreagă în care parcă îl aşteptau pe Godot şi, până la urmă, n-a venit".