Alexandru Rafila (PSD) vs Corina Atanasiu (USR): „Sunteți niște trompete!” / „Prefer să fiu lipsită de educație, dar să tai macaroana hoților”

Alexandru Rafila vs Corina Atanasiu, la Cheia Zilei, România TV. Captură video

Sunt alegerile anticipate o soluţie pentru rezolvarea crizei politice din România? Ce spun cifrele? Ce spun reprezentanţii partidelor? De ce nu există consens între partidele pro-occidentale?

Prof.univ.dr. Alexandru Rafila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, a avut un schimb aprins de replici chiar pe acest subiect cu deputatul USR Corina Atanasiu, în studioul România TV, la emisiunea Cheia Zilei, moderată de Niels Schnecker.

La final, Alexandru Rafila a subliniat motivul pentru care nu există consens între partidele din fosta coaliţie de guvernare.

Iată dialogul din studio-ul România TV.

Niels Schnecker: Vreau să mă întorc la acest concept al alegerilor anticipate, domnule Rafila, pentru că am făcut un calcul și sunt de acord cu termenul de „cinic” pe care l-a folosit Marina (n.r. Marina Cioacă, reporter România TV). M-am uitat pe cifrele din momentul de față: AUR ar putea crește undeva la 37%, PNL ar putea să ajungă pe la 20%, PSD ar scădea spre 17%, în timp ce USR rămâne tot la un 11% și UDMR la 6%.

Cu alte cuvinte, din punct de vedere al aritmeticii parlamentare, aceste cifre nu rezolvă nimic. Nu se poate forma nicio majoritate clară, pentru că axa PNL-USR-UDMR nu va avea majoritate și nici PSD nu va avea. Singurele variante ar fi ori o alianță PSD-AUR, fie una extinsă PNL-PSD-USR-UDMR. Nici AUR nu ar avea majoritate pe cont propriu. Deci nu se schimbă nimic, doar că acele partide care își mai pun niște procente în plus se vor simți importante.

Alexandru Rafila: Da, este adevărat. L-am ascultat cu foarte mare atenție pe domnul Ponta (n.r. Victor Ponta a avut o intervenţie la începutul emisiunii) și, deși poate în unele puncte nu eram de acord cu el, ca principiu ceea ce a spus este adevărat. Cred că trebuie să existe un prim-ministru care să-și construiască majoritatea. Iar apropo de diversele discuții despre linii roșii și apartenențe politice, chiar dumneavoastră ați spus că AUR face parte din grupul conservator la nivelul Parlamentului European, în timp ce USR este mai degrabă un partid de extremă stângă, neomarxist, decât altceva. Așa că, până la urmă, o asociere...

Corina Atanasiu: Nu, este doar opinia dumneavoastră. Vă respect, dar nu sunt de acord cu ea.

Alexandru Rafila: Dumneavoastră sunteți un partid neomarxist care neagă valorile fundamentale din societatea noastră.

Corina Atanasiu: De ce neomarxist?

Alexandru Rafila: Păi așa sunteți. Să citiți, dacă vreți, definiția anarhismului în "Propaganda lui Mahno" de la începutul secolului XX. Negați toate valorile fundamentale: familie, religie, tradiție, instituții serioase culturale sau de știință. Pe toate le negați în mod sistematic. Încercați să le desființați. Cum au jurat majoritatea colegilor dumneavoastră atunci când au depus jurământul în Parlament? Pe Biblie? Nu cred.

Corina Atanasiu: Mergem în urmă, în anul 2020, să vedeți că nu este adevărat.

Alexandru Rafila: Păi revedeți dumneavoastră, eu am fost acolo. Nu are rost să intrăm în discuții de genul ăsta. Eu v-am ascultat și nu am zis absolut nimic. Am o rugăminte: dumneavoastră sunteți cadru didactic?

Corina Atanasiu: Nu.

Alexandru Rafila: Credeam că sunteți cadru didactic și îi învățați pe elevi să asculte ce spune celălalt și după aceea să vorbească. Eu v-am ascultat, deși nu sunt de acord cu ce ați spus. Este o chestiune minimă de respect și ar fi bine să încercați să aplicați acest principiu, chiar dacă sunteți de la USR.

Acum, reîntorcându-ne la ce ne-a întrebat moderatorul: cred foarte serios că trebuie să avem un guvern majoritar. Chestiunea aceasta cu guvernele minoritare care se succed este nerealistă. De ce să avem încredere că, după ce vom avea un prim-ministru de la gruparea PNL-USR-UDMR, își va mai ținea cineva cuvântul și va putea veni apoi un guvern PSD?

Corina Atanasiu: Dar cine nu și-a ținut cuvântul până acum? Nu PSD-ul?

Alexandru Rafila: Noi ne-am ținut cuvântul întotdeauna. Spre exemplu, dumneavoastră nu ne-ați votat Avocatul Poporului. Simplu, uitați, nu ni l-ați votat.

Corina Atanasiu: Domnul moderator văd că ne lasă să dialogăm. Dumneavoastră faceți aici un circ, îmi cer scuze. Sunteți specializat în dezinformare.

Alexandru Rafila: Nu sunt specializat, doamnă, eu doar îmi exprim punctul de vedere. V-am ascultat cu respect și vă rog și pe dumneavoastră, dacă cumva deranjez în această emisiune, încercați să vă rețineți. La fel ca și în Parlament. În Parlament sunteți niște trompetiști, îmi cer scuze. Asta sunteți.

Corina Atanasiu: Sigur, pentru că vă demascăm când furați din banul public...

Alexandru Rafila: Bun, hai să mergem mai departe, domnule moderator. Ați spus că moderați emisiunea, vă rog. Este o chestiune care ține de educație. Sunt unii care au făcut cei şapte ani de acasă în 4.

Corina Atanasiu: Eu prefer să fiu lipsită de educație, dar să tai macaroana hoților.

Alexandru Rafila: Adică eu sunt hoț? Deja începeți să deranjați mai tare.

Corina Atanasiu: Daţi-mă în judecată, da.

Alexandru Rafila: Nu vă dau în judecată, dar vă umpleți de penibil, îmi cer scuze. Și sunteți o doamnă, o femeie — așa am crezut cel puțin, mă scuzați.

Trecând mai departe: cred că domnul Ponta are dreptate atunci când spune că trebuie desemnat un premier care să-și poată construi o majoritate. Eu înțeleg temerile președintelui, vrea să fie sigur că acel guvern trece, mai ales că am avut deja un vot picat în Parlament. Iar un al doilea eșec consecutiv deschide, într-adevăr, poarta alegerilor anticipate. Însă alegerile anticipate nu rezolvă absolut nimic; ele doar prelungesc o criză și decredibilizează România. Cred că acesta este lucrul la care trebuie să reflectăm și să încercăm să depășim diferențele. Cred că colega de studio a fost cel mai bun exemplu de ce nu există în coaliţie un consens sau nu se încearcă un dialog. Sunt incapabili de dialog. Asta e, extrema stângă!