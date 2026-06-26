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Victor Ciutacu - Bogdan Chirieac, replici despre criza politică și AUR. Nicușor Dan ”parcă pedalează în gol”/ ”Așa stau lucrurile”

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 26 Iun 2026
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imagine cu george simion de la consultarile de la cotroceni
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În Polonia, președintele Nicușor Dan a vorbit despre blocajul politic din România și a menținut ideea excluderii AUR de la guvernare. Subiectul a fost ulterior comentat de Bogdan Chirieac și Victor Ciutacu.

Într-o conferință de presă susținută miercuri în Polonia, președintele Nicușor Dan a abordat mai multe teme de actualitate, cu accent pe evoluțiile politice din România. Criza politică de la București pare, potrivit acestuia, fără o soluție clară pe termen scurt, mai ales după retragerea lui Tomac din mandat și eșecul lui Veștea de a trece de votul din Parlament.

În intervenția sa, președintele a părut să sugereze că încearcă să mențină funcțional un mecanism politic fragil, afectat deja de blocaje succesive, deși o soluție clară există. Cumva soluția e de evitat. Nicușor Dan a reiterat poziția sa fermă potrivit căreia AUR reprezintă, în opinia sa, un partid cu orientare anti-occidentală, și atunci nu poate face parte din majoritate. Declarațiile au alimentat noi reacții în spațiul public, unde subiectul a fost comentat ulterior și de analistul Bogdan Chirieac, într-o discuție cu jurnalistul Victor Ciutacu, în cadrul emisiunii „Punctul Culminant” de la România TV.

"Cine sunt câștigătorii alegerilor? Să-i lase să guverneze"

Victor Ciutacu: „Domnule Chirieac, dincolo de mesajul ușor budist al președintelui Nicușor Dan, de genul să fie bine ca să nu fie rău, am văzut un lung șir de neputințe exprimate. Ne-a explicat domnia sa de ce nu poate să facă o grămadă de lucruri. Întrebarea mea este de ce se mai întoarce în seara asta ca să constate că liderii de partide nu se înțeleg între ei? A aflat din seara asta dinainte să facă conferință de presă. Care e rostul prezenței fizice a președintelui? Pare că problema persistă.”

Bogdan Chirieac: „Eu apreciez faptul că președintele e profund implicat în acest proces și își dă seama de gravitatea situației”.

Victor Ciutacu: „Da, dar parcă pedalează la o bicicletă fără lanț. Parcă pedalează în gol”.

Bogdan Chirieac: „Exact așa stau lucrurile. Deci, eu n-am nicio îndoială privind bunele intenții ale președintelui. Eu cred că trebuie aplicată Constituția și legile țării”.

Victor Ciutacu: „Așa zice și domnia sa”.

Bogdan Chirieac: „Să ia partidele în ordinea în care s-au clasat la alegeri”.

Victor Ciutacu: „Tocmai ne-a spus că AUR-ul e anti-occidental, anti-european, deci uitați-o p-asta, domnul Chirieac”.

Bogdan Chirieac: „Domnul Ciutacu, AUR are 20% în Parlament. Acei 20%, cetățeni români, care i-au votat pe cei de la AUR sunt anti-occidentali?”

Victor Ciutacu: „Nu, doar partidul care îi reprezintă este așa. Nu trebuie să mă convingeți pe mine. Trebuie să-l convingem pe domnul președinte”.

Bogdan Chirieac: „Ce se face? Se aplică Constituția! Iese și spune: 'Vă avertizez, șefi de partide, că aplic Constituția. Cine sunt câștigătorii alegerilor? Întâi chem PSD-ul, apoi AUR-ul, apoi restul'”.

Victor Ciutacu: „Domnul președinte a zis că de mâine îi așteaptă să vină cu o majoritate. Dacă se duce mâine Grindeanu și spune 'am vorbit cu Simion și avem majoritate cu AUR-ul'? Care va fi răspunsul președintelui?”

Bogdan Chirieac: „Singurul care poate da un răspuns exact pentru această întrebare este chiar Nicușor Dan. AUR-ul este USR-ul cu semn schimbat. USR e pe stânga, iar AUR e varianta lui pe dreapta”.

Victor Ciutacu: „De acord! Dar reușiți dumneavoastră, domnule Chirieac, să-l convingeți pe domnul Nicușor Dan în această seară, care sigur e sfetnic bun, că AUR-ul e frecventabil?”

Bogdan Chirieac: „Nu știu dacă pot să-l conving pe domnia sa. Ce pot să spun e că toți liderii AUR au fost aseară la Ambasada SUA. Nu știu dacă sunt anti-occidentali și pro-ruși. Altfel nu i-ar fi chemat ambasada acolo. Să-i lase să guverneze! Dacă PSD face majoritate cu AUR, asta e dorința poporului. Așa a votat. Asta este, așa merge, că o fi, că o păți, mergem înainte. Veștea era cât pe aici să ia voturile AUR. Dacă pica la pace cu AUR și trecea în Parlament , Veștea era la Palatul Victoria! Era guvernul mai puțin occidental dacă era învestit cu voturile AUR? Situația este fără ieșire!”

CITEȘTE ȘI: Ce spune președintele Nicușor Dan despre suspendarea sa
 
 
 
 

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