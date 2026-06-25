Nicușor Dan, răspuns direct despre AUR. Care e opinia președintelui despre partidul lui George Simion

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a afirmat că se prefigurează un guvern minoritar susținut de partidele pro-occidentale. A fost întrebat dacă AUR este sau nu pro-occidental.

”AUR este sau nu un partid pro-occidental?” a fost întrebat președintele Nicușor Dan. După o pauză, a răspuns: ”În opinia mea, nu”. Întrebat dacă a fost anunțat când a mers Adrian Veștea să negocieze cu AUR, a răspuns: ”Nu, dl. Veștea a primit un mandat. Mai departe, a fost sarcina domniei sale”.

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Amintim că, înainte de votul pentru Guvernul Veștea, premierul desemnat a mers să negocieze cu AUR. Atunci, George Simion a cerut o declarație publică a președintelui cu privire la partidul AUR: ”Nicușor Dan a spus că nu este de acord cu un Guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare aceste catalogări că nu am fi pro-occidentali. Așteptăm clarificări din partea lui Nicușor Dan înainte de votul de astăzi, de la ora 21:30” spunea George Simion.

Președintele nu a ieșit la declarații, AUR a părăsit sala la vot. Astăzi, președintele întărește opinia despre caracterul partidului AUR, care nu ar fi pro-occidental, conform acestuia.